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Norveškim zrakoplovom

FOTO / U Hrvatsku na liječenje stigla nova skupina ukrajinskih ranjenika

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N1 Info
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30. lip. 2026. 21:52
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30.06.2026., Velika Gorica - U Hrvatsku je na liječenje i rehabilitaciju stigla sesta skupina ranjenika iz Ukrajine
Igor Soban/PIXSELL

Norveškim zrakoplovom u zagrebačku Zračnu luku "Franjo Tuđman" stigla je šesta skupina ukrajinskih ranjenika koji će se do daljnjega liječiti u hrvatskim bolnicama.

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U zemlju je danas stigao 21 ranjenik. Hrvatska je dosad u sklopu programa medicinske pomoći Ukrajini pomogla zbrinuti 112 osoba.

Na njihovo liječenje dosad je utrošeno 1,268 mil. eura. Ukrajinski ranjenici u Hrvatskoj ostaju sve dok im se zdravstveno stanje ne poboljša dovoljno za povratak kući, piše HRT.

"Vlada Republike Hrvatske osigurala je sredstva da možemo primiti naše prijatelje, ranjenike iz Ukrajine. Mi s golemim iskustvom Domovinskog rata u potpunosti shvaćamo o kakvim ranama i ranjenicima je riječ. Naravno, želimo pomoći našim prijateljima iz Ukrajine, rekao je Renato Mittermayer, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva.

30.06.2026., Velika Gorica - U Hrvatsku je na liječenje i rehabilitaciju stigla sesta skupina ranjenika iz Ukrajine
Igor Soban/PIXSELL

"Hrvatska je zemlja koja zna što je sloboda i što je posljedica rata. Zahvalni smo Republici Hrvatskoj i hrvatskom narodu na pružanju pomoći. Vaša podrška jača odnose Ukrajine i Hrvatske. Još jednom hvala puno, poručio je brigadir Dmitro Malik, vojni izaslanik Ukrajine.

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Teme
liječenje ranjenici ukrajina ukrajinski ranjenici

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