udar dronom
VIDEO / Novi ukrajinski napad na Moskvu ubio šestomjesečnu bebu
Ukrajina je u utorak objavila da je po drugi put u nešto više od tjedan dana pogodila jedan od najvećih ruskih centara za satelitske komunikacije, dok Kijev pojačava napade bespilotnim letjelicama dugog dometa kako bi izvršio pritisak na Kremlj da okonča rat koji traje već četvrtu godinu.
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Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, pogođen je Centar za satelitske komunikacije Dubna, smješten sjeverno od Moskve, oko 500 kilometara od ukrajinske granice. Zelenski tvrdi da se objekt koristi za prikupljanje obavještajnih podataka i koordinaciju ruskih oružanih snaga koje sudjeluju u ratu protiv Ukrajine, piše CNN.
Rusija ne potvrđuje napad
Ruske vlasti nisu potvrdile da je komunikacijski centar pogođen. Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov izjavio je da je dron pogodio jednu „administrativnu zgradu“ u gradu Dubni te da u tom incidentu nije bilo ozlijeđenih.
NEW: Ukrainian drones struck Russia's Dubna satellite communications center in the Moscow region this morning.— OSINT News (@OSINTNewsqrb) June 30, 2026
The site, located more than 500 km from the Ukrainian border, was used for reconnaissance and for coordinating the activities of Russia's forces in Ukraine. pic.twitter.com/jfQ1LL3KLq
Istodobno je priopćio da je šestomjesečna beba poginula nakon što se bespilotna letjelica srušila na obiteljsku kuću u Moskovskoj oblasti. Prema njegovim riječima, spasilačke službe izvukle su iz ruševina dvije odrasle osobe i dvoje djece, no beba je preminula na putu prema bolnici.
Više od 60 dronova prema Moskvi
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da je ruska protuzračna obrana tijekom više valova napada, koji su započeli u ponedjeljak navečer, srušila više od 60 ukrajinskih dronova usmjerenih prema glavnom gradu.
Rusko Ministarstvo obrane tvrdi da je ukupno presretnuto ili uništeno 419 bespilotnih letjelica.
Kijev pojačava napade na ruski teritorij
Ukrajina posljednjih mjeseci intenzivira napade duboko unutar ruskog teritorija. Glavne mete dosad su bile rafinerije nafte, ali posljednjih tjedana izvedeni su i opsežni napadi dronovima na Moskvu i Sankt-Peterburg.
Sve veći broj takvih napada izaziva nezadovoljstvo dijela ruskog stanovništva, budući da se rat sve više prenosi i na ruski teritorij.
Prošlog tjedna Zelenski je najavio 40-dnevnu operaciju čiji je cilj, kako je rekao, „prisiliti“ Rusiju da okonča rat.
Ovo je drugi put da Ukrajina tvrdi kako je pogodila centar u Dubni. Ukrajinska vojska priopćila je da je isti objekt napala i 22. lipnja. Ruska državna agencija TASS tada je izvijestila da je objekt bio meta „masovnog napada dronovima“, ali je ustvrdila da komunikacijski sustavi i televizijski prijenosi nisu bili poremećeni te da nitko od zaposlenika nije ozlijeđen.
Kremlj osudio napade
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov osudio je ukrajinske napade na Moskovsku oblast.
„Civili pate, djeca umiru“, rekao je Peskov novinarima.
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