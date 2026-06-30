VIDEO / Novi ukrajinski napad na Moskvu ubio šestomjesečnu bebu

Ovo je drugi put da Ukrajina tvrdi kako je pogodila centar u Dubni. Ukrajinska vojska priopćila je da je isti objekt napala i 22. lipnja. Ruska državna agencija TASS tada je izvijestila da je objekt bio meta „masovnog napada dronovima“, ali je ustvrdila da komunikacijski sustavi i televizijski prijenosi nisu bili poremećeni te da nitko od zaposlenika nije ozlijeđen.