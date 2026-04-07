Oglas

šestina stanovništva

14,4 milijuna Iranaca prijavilo se za dragovoljnu vojnu službu. Među njima predsjednik i većina ministara

author
Hina
|
07. tra. 2026. 20:59
Iranians rally during a memorial, 40 days after a deadly strike on a children’s school in the southern city of Minab on the first day of the war that killed at least 165 people, most of them children, in Tehran on April 7, 2026.
AFP

Oko 14,4 milijuna Iranaca se prijavilo za dragovoljnu vojnu službu, kazao je glasnogovornik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf na društvenoj platformi X u utorak dok američko-izraelski rat protiv Irana traje gotovo šest tjedana.

Oglas

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i većina njegovih ministara su među onima koji su se prijavili, prema državnoj radioteleviziji IRIB.

Mohamad Bager Galibaf kazao je da se i sam pridružio. Agencija dpa ističe da nije bilo moguće nezavisno provjeriti njihove tvrdnje. Broj koji je naveo Galibaf bi predstavljao šestinu iranskog stanovništva koje čini oko 90 milijuna ljudi.

Prema IRIB-u, dragovoljci će biti raspoređeni pored snaga Revolucionarne garde (IRGC) i regularne vojske.

Jedan od načina na koji bi ih se moglo upotrijebiti jest za formiranje živih lanaca radi zaštite objekata od potencijalnih napada, izvijestila je radiotelevizija.

Fotografije koje je objavila novinska agencija Tasnim, bliska IRGC-u, prikazuju živi lanac na mostu Sefid u jugozapadnom gradu Ahvazu.

IRIB je kazao da je velik broj dobrovoljaca znak nacionalnog jedinstva i obrambene pripravnosti u svjetlu ultimatuma koji je Iranu dao američki predsjednik Donald Trump, prema kojemu bi do konca utorka Iran trebao ponovo otvoriti Hormuški tjesnac ili se suočiti s napadima na mostove i energetsku infrastrukturu.

Teme
hormuški tjesnac iranski dragovoljci obrambena pripravnost revolucionarna garda trumpov ultimatum

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ