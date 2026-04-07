"to je moralno pitanje"

Papa Lav: Prijetnje Iranu su doista neprihvatljive

author
Hina
07. tra. 2026. 22:19
Papa Lav
ALBERTO PIZZOLI / AFP

Papa Lav u utorak je rekao da su prijetnje narodu Irana "doista neprihvatljive", nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu totalnim uništenjem u objavi na društvenim mrežama.

"Danas, kao što svi znamo, postojala je ova prijetnja cijelom narodu Irana i to je doista neprihvatljivo", rekao je papa Lav, koji se pojavio kao otvoreni kritičar iranskog rata.

Lav je rekao da "ovdje svakako postoje pitanja međunarodnog prava, ali čak i više od toga, to je moralno pitanje".

Papa koji je poznat po pažljivom biranju riječi, posljednjih je tjedana pojačao svoje kritike američko-izraelskog rata protiv Irana. Prošli je tjedan uputio svoj prvi izravni apel Donaldu Trumpu, pozivajući ga da pronađe "izlaz" za okončanje sukoba.

Papa je u utorak u neobičnom apelu pozvao građane diljem svijeta da se obrate svojim političkim predstavnicima i zatraže od njih da okončaju regionalni sukob koji se sve više širi.

"Ljudi žele mir", rekao je. "Pozvao bih građane svih uključenih zemalja da kontaktiraju vlasti - političke vođe, kongresnike - kako bi ih zamolili da rade na miru."

Trump je Iranu postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom američkom vremenu da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade.

Ako Islamska Republika prekrši rok,  "čitava civilizacija će večeras umrijeti", napisao je Trump u objavi.

Teme
donald trump hormuški tjesnac papa lav poziv na mir rat u iranu

