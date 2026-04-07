Papa Lav: Prijetnje Iranu su doista neprihvatljive

Papa Lav u utorak je rekao da su prijetnje narodu Irana "doista neprihvatljive", nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu totalnim uništenjem u objavi na društvenim mrežama.
"Danas, kao što svi znamo, postojala je ova prijetnja cijelom narodu Irana i to je doista neprihvatljivo", rekao je papa Lav, koji se pojavio kao otvoreni kritičar iranskog rata.
Lav je rekao da "ovdje svakako postoje pitanja međunarodnog prava, ali čak i više od toga, to je moralno pitanje".
Papa koji je poznat po pažljivom biranju riječi, posljednjih je tjedana pojačao svoje kritike američko-izraelskog rata protiv Irana. Prošli je tjedan uputio svoj prvi izravni apel Donaldu Trumpu, pozivajući ga da pronađe "izlaz" za okončanje sukoba.
Papa je u utorak u neobičnom apelu pozvao građane diljem svijeta da se obrate svojim političkim predstavnicima i zatraže od njih da okončaju regionalni sukob koji se sve više širi.
"Ljudi žele mir", rekao je. "Pozvao bih građane svih uključenih zemalja da kontaktiraju vlasti - političke vođe, kongresnike - kako bi ih zamolili da rade na miru."
Trump je Iranu postavio rok do utorka u 20 sati po istočnom američkom vremenu da omogući promet kroz Hormuški tjesnac, ključni pomorski put koji Teheran blokira u odgovoru na američko-izraelske napade.
Ako Islamska Republika prekrši rok, "čitava civilizacija će večeras umrijeti", napisao je Trump u objavi.
Pope Leo reacts strongly to Trump’s civilizational threats against Iran:— Trita Parsi (@tparsi) April 7, 2026
“This is truly not acceptable. There are certainly questions of international law, but even more than this a question of morality for the good of people.” pic.twitter.com/Y5GQsfdKNn
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
