FOTO, VIDEO / Izrael pokrenuo novi val napada. Iran gađa američke ciljeve na Bliskom istoku

Izrael je pokrenuo novi val napada na ciljeve u Iranu petog dana rata. U međuvremenu su objavljena imena četvorice američkih vojnika koji su poginuli od početka sukoba.
Rat s Iranom, peti dan:
- Rat je ušao u peti dan, a Izrael je pokrenuo "širok val“ novih napada u Iranu, ciljajući obrambene sustave i lansirne položaje;
- Izrael je također izdao upozorenja za evakuaciju u Libanonu, što upućuje na novi val napada na ciljeve Hezbollaha;
- Iran je pokrenuo vlastite napade prema Izraelu, prema navodima Izraelskih obrambenih snaga (IDF);
- Donald Trump rekao je da je u Iranu "sve uništeno“, ali je ponovno izrazio frustraciju britanskim premijerom Keirom Starmerom zbog njegova oklijevanja da se uključi
- U izjavama koje bi mogle zabrinuti kritičare američkih poslijeratnih planova za Iran, Trump je također rekao da je najgori mogući scenarij u Iranu da preuzme vlast netko tko je jednako loš kao prethodni režim
- Zatim je na Truth Socialu objavio da će američka mornarica, ako bude potrebn“, pratiti tankere kroz Hormuški tjesnac, ključnu pomorsku rutu
- Pentagon je identificirao četvoricu od šest američkih vojnika poginulih u ratu dosad. Sva četvorica poginula su u napadu dronom koji je u nedjelju pogodio Kuvajt
AFP / ATTA KENARE
AFP
AFP / FADEL SENNA
FADEL SENNA / AFP
ATTA KENARE / AFP
- / AFP
- / AFP
AFP STRINGER / AFP
07:34
prije 2 min.
Napali stanicu CIA-e?
Stanica CIA-e u Rijadu u Saudijskoj Arabiji pogođena je u ponedjeljak u navodnom napadu iranskog drona na kompleks američkog veleposlanstva, izvijestio je CNN.
U napadu nije bilo žrtava, no na zgradi, koja se nalazi unutar istog kompleksa kao i veleposlanstvo, nastala je znatna materijalna šteta. CIA nije željela komentirati te navode, piše Washington Post.
07:33
prije 4 min.
Novi napadi dronovima na američku vojnu bazu
Dvije bespilotne letjelice napale su američku vojnu bazu u Iraku, susjednoj zemlji Irana, rekli su sigurnosni izvori za novinsku agenciju Reuters.
U napadima je rano jutros pogođen i hotel u gradu Erbilu.
Jučer su iračke vlasti srušile dron koji je pokušao pogoditi američki konzulat u Erbilu, rekla su za Reuters dva sigurnosna izvora.
07:30
prije 6 min.
"Potapamo cijelu iransku ratnu mornaricu"
Američka je vojska uništila 17 iranskih plovila, uključujući i najoperativniju podmornicu, u sklopu vojne kampanje protiv Irana u kojoj sudjeluju deseci tisuća vojnika, objavio je zapovjednik američkih snaga na Bliskom istoku - admiral Brad Cooper. "Jednostavnije rečeno, usredotočeni smo na sve što može pucati na nas."
"Također potapamo iransku ratnu mornaricu - cijelu mornaricu... Iranski režim desetljećima je ometao međunarodni pomorski promet. Danas u Arapskom zaljevu, Hormuškom tjesnacu i Omanskom zaljevu nema nijednog iranskog broda. I nećemo stati", poručio je.
Update from CENTCOM Commander on Operation Epic Fury: pic.twitter.com/epEohq64Vf— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 3, 2026
07:28
prije 9 min.
Crni dim iznad Bejruta
Velik crni dim mogao se vidjeti u južnim predgrađima libanonske prijestolnice Bejruta u srijedu ujutro, prema snimkama novinske agencije Reuters.
Izraelska vojska izdala je "hitno upozorenje“ stanovnicima da se evakuiraju iz južnog predgrađa grada Dahieh, posebno iz četvrti Haret Hreik.
U izraelskom napadu uništen je i hotel u Hazmiehu, istočno od središta grada.
Hazmieh now pic.twitter.com/Q1lN9MoKlC— Pheebs (@galpalpheebs) March 4, 2026
07:25
prije 12 min.
Saudijska Arabija presrela dvije krstareće rakete
Dvije krstareće rakete presretnute su i uništene iznad područja južno od Rijada, priopćilo je saudijsko ministarstvo obrane, pišeskynews.
U priopćenju je navedeno da su "dvije krstareće rakete presretnute i uništene u Al-Kharju“.
Ranije je ministarstvo objavilo da je presretnuto i uništeno devet dronova.
Dužnosnici nisu naveli odakle su rakete i dronovi lansirani.
07:22
prije 14 min.
Izrael pogodio zgradu u Libanonu
U izraelskom napadu na stambenu četverokatnicu u istočnom libanonskom gradu Baalbeku poginule su najmanje četiri osobe te ih je šest ranjeno, a spasilački timovi rade na izvlačenju obitelji ispod ruševina, izvijestila je u srijedu libanonska državna novinska agencija NNA.
Napad je dio oštre eskalacije borbi duž libanonsko-izraelske granice, nakon što je Hezbollah bio ispalio dronove i rakete na Izrael.
Od tada je skupina povezana s Iranom nastavila lansirati rakete, a Izrael je izveo valove zračnih napada diljem Libanona i poslao trupe na jug.
Šijitski muslimanski Hezbollah, koji je osnovala Iranska revolucionarna garda 1982. godine, otvorio je vatru na Izrael kako bi osvetio ubojstvo iranskog vrhovnog vođe u zajedničkim napadima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.
Hezbollah je u srijedu izjavio da su njegovi borci ispalili veliki broj raketa na okupljene izraelske snage u blizini područja grada Metule uz granicu, kao odgovor na izraelske napade na desetke libanonskih gradova, uključujući južna predgrađa Bejruta.
07:21
prije 15 min.
Iran lansirao rakete prema Izraelu
Izraelska vojska priopćila je da je "identificirala rakete lansirane iz Irana prema teritoriju Države Izrael“.
IDF navodi da obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju.
To se događa nakon što je Izrael u utorak pokrenuo, kako navodi, "širok val“ napada na Iran, ciljajući lansirne položaje, sustave protuzračne obrane i dodatnu infrastrukturu "iranskog terorističkog režima“.
07:20
prije 16 min.
Trump poziva na sastanak
Trumpova administracija planira se u petak sastati s rukovoditeljima najvećih američkih obrambenih tvrtki u Bijeloj kući kako bi razgovarali o ubrzanju proizvodnje oružja, dok Pentagon radi na nadopuni zaliha nakon napada na Iran, poručilo je pet izvora upoznatih sa situacijom.
Pozvane tvrtke uključuju Lockheed Martin i matičnu tvrtku Raytheona RTX te druge ključne dobavljače, rekli su izvori koji su htjeti ostati anonimni.
Sastanak signalizira hitnost koju Washington osjeća u pogledu jačanja dostupne zalihe oružja, koja se brzo troši uslijed operacije u Iranu, navode izvori.
Otkad je Rusija napala Ukrajinu 2022, a Izrael započeo vojne operacije u Gazi, SAD je smanjio zalihe oružja u vrijednosti od više milijardi dolara, uključujući topničke sustave, streljivo i protutenkovske rakete.
Sukob u Iranu potrošio je rakete većeg dometa od onih isporučenih Kijevu.
Jedan od izvora rekao je da očekuje da je ideja sastanka stavljanje pritiska na proizvođače oružja da brže djeluju kako bi povećali proizvodnju.
Lockheed, Pentagon i Bijela kuća nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.
RTX je odbio komentirati.
U objavi na društvenim mrežama u ponedjeljak, Trump je rekao da postoji "gotovo neograničena zaliha američkog streljiva" i da se "ratovi mogu voditi zauvijek, i to vrlo uspješno, koristeći samo te zalihe".
07:19
prije 17 min.
Sirija šalje tisuće vojnika na granicu s Libanonom
Sirijsko ministarstvo obrane izjavilo je da je ojačalo svoju granicu s Libanonom, a osam sirijskih i libanonskih izvora navelo je da to uključuje raspoređivanje raketnih jedinica i tisuće vojnika, dok se sukob širi u regiji, uključujući i borbe Izraela i Hezbollaha u Libanonu.
Izvori su uključivali pet sirijskih vojnih časnika, sirijskog sigurnosnog dužnosnika i dva libanonska sigurnosna dužnosnika koji su dali izjave za Reuters pod uvjetom da ostanu anonimni.
Sirijsko ministarstvo obrane u srijedu je u izjavi priopćilo da je vojska pojačala svoju prisutnost duž sirijskih granica s Libanonom i Irakom zbog "zaštite i kontrole granica usred eskalacije regionalnog sukoba".
Raspoređene jedinice pripadaju graničnim i izviđačkim bataljunima zaduženima za praćenje graničnih aktivnosti i borbu protiv krijumčarenja, dodalo je ministarstvo.
Sirijski časnici rekli su da je raspoređivanje dodatnih pojačanja započelo u veljači, ali se posljednjih dana ubrzalo.
Sirijske i libanonske oružane snage nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar.
Clj raspoređivanja dodatnih snaga spriječiti je krijumčarenje oružja i droge, ali i blokirati libanonski Hezbollah ili druge militante koje podržava Iran, istaknuli su sirijski časnici.
Sirijske su trupe bile stacionirane u Libanonu od 1976. do 2005, uključujući i tijekom građanskog rata u Libanonu koji je završio 1990. godine.
Hezbollah je u ponedjeljak nastavio pucati na Izrael, više od godinu dana nakon što je 2024. godine postigao prekid vatre u višemjesečnom ratu.
Izrael je ovog tjedna izdao naredbu za evakuaciju velikog dijela južnog Libanona. U izraelskim zračnim napadima poginulo je oko deset ljudi, dok su tisuće stanovnika bile prisiljene napustiti svoje domove i potražiti utočište u Siriji.
