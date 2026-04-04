Četiri osobe, uključujući 16-godišnjaka, poginule su u ruskom napadu na istočnoukrajinski grad Kramatorsk, izvijestili su u subotu regionalni tužitelji.
Dvije osobe ozlijeđene su u tom ruskom napadu koji se dogodio u petak navečer.
U ruskim napadima dronovima na sjeveroistočni ukrajinski grad Sumi tijekom noći ozlijeđeno je najmanje 11 osoba, izvijestila je policija u regiji.
Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da su fragmenti drona zapalili poslovnu zgradu u glavnom gradu.
Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da je tijekom noći odbilo 260 od 286 dronova koje su ruske snage lansirale. Prijavljeno je jedanaest udara.
S ruske strane, guverner Rostova Jurij Sljusar izvijestio je o jednoj poginuloj i četiri ozlijeđenoj osobi u Taganrogu, gradu u regiji. U tom gradu na Azovskom moru nalazi se tvornica zrakoplova i dvije tvornice koje proizvode dronove.
Ukrajina se brani od pune ruske invazije od veljače 2022.
