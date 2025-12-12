strašne poplave
FOTO, VIDEO / Milijun i pol ljudi u Gazi u opasnosti od utapanja: Izrael blokira ulazak materijala za skloništa
Broj smrtno stradalih u oluji Byron porastao je na 12 nakon što su se kuće urušavale uslijed snažnih vjetrova i poplava, objavio je Vladin ured za medije u Gazi.
Milijun i pol ljudi u opasnosti od utapanja
Oluja milijun i pol raseljenih ljudi u Gazi u “izravnom suočavanju s opasnošću od utapanja i urušavanja”.
“Pojas Gaze svjedoči opasnim događajima, uključujući 12 žrtava, među kojima su poginuli i nestale osobe, kao posljedicu utjecaja oluje i urušavanja bombardiranih zgrada u svim guvernoratima Pojasa Gaze”, navodi se u priopćenju.
“Došlo je do urušavanja najmanje 13 kuća, posljednje u četvrtima al-Karama i Sheikh Radwan u gradu Gazi, dok timovi civilne zaštite i dalje odgovaraju na stotine poziva za pomoć; poplavljeno je i uništeno više od 27.000 šatora raseljenih osoba, koji su ili bili pod vodom, odneseni bujicama ili poderani snažnim vjetrovima”, dodaje se.
Ured za medije ponovno je istaknuo da Izrael i dalje blokira ulazak materijala za skloništa, mobilnih kućica i 300.000 šatora u Gazu, prenosi Al Jazeera.
Najmanje 12 zgrada urušilo se u Gazi od početka oluje: Ministarstvo
Ministarstvo unutarnjih poslova i nacionalne sigurnosti u Gazi priopćilo je da su operativni timovi od početka oluje zaprimili više od 4.300 poziva u pomoć ljudi diljem enklave.
Tijekom posljednjih nekoliko sati zabilježeno je najmanje 12 slučajeva urušavanja prethodno granatiranih zgrada zbog snažnog vjetra i obilnih kiša, navodi se u priopćenju.
Storm Byron hits Gaza as nearly 1.5 million Palestinians shelter in flood-prone camps with little protection. Aid groups say Israel’s restrictions on vital shelter materials have left families exposed. Al Jazeera's @vpietromarchi explains ⤵️ pic.twitter.com/JhZk11zZye— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 12, 2025
Ministarstvo je dodalo da policijske snage pomažu timovima civilne zaštite i općinskim službama u provođenju akcija spašavanja unatoč ograničenim resursima, dok se nekoliko osoba i dalje vodi kao nestalo i vjeruje se da su pod ruševinama.
“Ono što se sada događa poziv je na buđenje za sve da se suoče sa svojim odgovornostima”, stoji u priopćenju, uz poziv međunarodnoj zajednici da intervenira kako bi Izrael dopustio ulazak veće količine humanitarne pomoći u Gazu.
