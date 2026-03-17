FOTO, VIDEO / Trump "šokiran" iranskim napadima. Raketa pala blizu ureda Netanyahua

Osamnaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Izraelski zračni napadi zasuli su Bejrut, dok je izraelska vojska objavila da je pokrenula nove napade na iransku prijestolnicu Teheran. Napadi projektilima i dronovima nastavljaju se širiti po regiji Perzijskog zaljeva i šire, pri čemu su Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt izvijestili o presretanjima. Američki predsjednik Donald Trump zatražio je odgodu svog planiranog posjeta Pekingu i sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom zbog rata u Iranu.
REUTERS/Avi Ohayon
REUTERS/Shir Torem
ODD ANDERSEN / AFP
Emilie Madi / REUTERS
US Navy / X / Screenshot
08:58
Izrael napada Teheran i Bejrut, Irak sve dublje uvučen u rat
Izrael je u utorak pokrenuo val napada na Teheran i Bejrut, dok napadi na Bagdad uvlače susjedni Irak dublje u rat na Bliskom istoku koji je izazvao gospodarske potrese diljem svijeta.
Od zajedničkog američko-izraelskog napada 28. veljače iranska prijestolnica gotovo je svakodnevno meta bombardiranja. Izraelska vojska kaže da napada "infrastrukturu terorističkog režima".
Iran je u utorak ujutro nastavio zračne napade na Izrael i susjedne arapske zemlje u kojima su američke vojne baze.
U napadu na Ujedinjene Arapske Emirate, drugi dan zaredom, ostaci presretnute balističke rakete pali u gradsko područje Abu Dhabija, ubivši pakistanskog državljanina, dok se požar uzrokovan napadom dronom gasi na plinskom polju Šah u Abu Dhabiju.
Katarsko ministarstvo obrane priopćilo je da je katarska vojska presrela iranski raketni napad i da je u tijeku gašenje manjeg požara uzrokovanog padom krhotina nakon presretanja rakete.
Libanonski državni mediji izvijestili su u utorak da je izraelska vojska ranojutarnjim napadima pogodila stambenu zgradu u južnim predgrađima Bejruta, uporištu proiranske oružane skupine Hezbolah.
Vlasti u Libanonu priopćile su da se od 2. ožujka više od milijun ljudi registriralo kao raseljeno, a više od 130. 000 ljudi boravi u više od 600 kolektivnih skloništa.
Zemlja je uvučena u rat kada su militanti Hezbolaha, koje podržava Teheran, napali Izrael zbog ubojstva iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija prvog dana sukoba.
08:51
Mjere štednje goriva: Zemlja proglasila svaku srijedu neradnim danom
Azijska zemlja je proglasila svaku srijedu neradnim danom za javne institucije kako bi se uštedjelo gorivo, dok se otočna država suočava s mogućim nestašicama nakon rata između SAD-a i Izraela s Iranom.
08:50
Irak postigao dogovor s Iranom o prolasku kroz Hormuški tjesnac
Irački ministar nafte Hayan Abdul-Ghani rekao je za Al Jazeeru da je zemlja postigla dogovor s Iranom kako bi njezini naftni tankeri mogli prolaziti kroz Hormuški tjesnac.
Jučer je iranski ministar vanjskih poslova Araghchi izjavio da je Hormuški tjesnac “otvoren, ali zatvoren za naše neprijatelje”.
08:49
Trump: Izrael nikad ne bi upotrijebio nuklearno oružje protiv Irana
Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak novinarima da ne vjeruje da bi Izrael upotrijebio nuklearno oružje za rješavanje svojih problema - iako židovska država nikada nije priznala da posjeduje smrtonosno oružje.
Na pitanje novinara o komentaru koji je Trumpov savjetnik David Sacks dao u podcastu, u kojem je nagađao da bi Izrael mogao eskalirati rat i razmotriti upotrebu nuklearnog oružja, Trump je rekao: "Izrael to ne bi učinio. Izrael to nikada ne bi učinio."
Izrael godinama provodi politiku namjerne dvosmislenosti kako bi izbjegao sukobe oko svojeg nuklearnog programa.
Visoki izraelski političari više su puta naglasili da Izrael neće biti prva zemlja Bliskog istoka s nuklearnim oružjem.
Prema procjenama Međunarodnog instituta za istraživanje mira u Stockholmu (SIPRI), Izrael posjeduje 90 nuklearnih bojevih glava.
08:39
Stratezi su pripremili za Trumpa niz opcija za okončanje rata. Još se nije odlučio
Vojni dužnosnici uključili su u redovito ratno planiranje opcije koje bi predsjedniku Donaldu Trumpu omogućile da okonča sukob s Iranom ako to odluči učiniti, reklo je šest osoba upoznatih s planovima. Zasad to nije učinio.
08:38
Izrael izdao novu prijetnju evakuacijom Libanonu, zabilježeni zračni napadi i granatiranje
Izraelska vojska poručila je stanovnicima južno od rijeke Zahrani u Libanonu da se evakuiraju uoči, kako su naveli, nove vojne operacije protiv Hezbollaha.
“Svatko tko se nalazi u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata ili borbenih vozila dovodi svoj život u opasnost”, rekao je njihov glasnogovornik na X-u, prenosi Al Jazeera.
Nedugo nakon priopćenja, izraelski borbeni zrakoplovi izveli su dva napada na Qaqaiyat al-Jisr u okrugu Nabatieh na jugu Libanona, izvijestila je Nacionalna novinska agencija.
Izraelska vojska također je snažnim topničkim granatiranjem gađala rubna područja grada Shebaa na jugoistoku Libanona, navodi ista agencija.
08:34
Trump “šokiran” iranskim napadima na države Zaljeva
Donald Trump rekao je da je bio iznenađen iranskim odmazdnim napadima na susjedne zemlje u regiji Zaljeva, javlja Sky News.
Teheran je lansirao rakete i dronove na, kako tvrdi, američke i izraelske ciljeve u zemljama poput Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon početnog napada SAD-a i Izraela na Iran 28. veljače.
“Oni [Iran] nisu trebali napasti sve te druge zemlje na Bliskom istoku”, rekao je američki predsjednik sinoć.
“Nitko to nije očekivao. Bili smo šokirani.”
Trump je bio upozoren da bi napad na Iran mogao potaknuti napade na američke saveznike u regiji i dovesti do toga da Iran zatvori Hormuški tjesnac, rekli su za Reuters jedan američki dužnosnik i dva izvora upoznata s američkim obavještajnim izvješćima.
08:13
Iranska raketa pala “na nekoliko metara” od Netanyahuova ureda
Iranska raketa lansirana jutros pala je blizu ureda izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, izvijestila je iranska državna novinska agencija Tasnim, javlja Sky News.
Prema tom izvješću, rakete su pogodile položaje “na nekoliko metara” od zgrade u središtu Jeruzalema.
Prošlog tjedna iranska Revolucionarna garda poručila je da će pronaći Netanyahua, nakon čega su se internetom počele širiti glasine o njegovoj smrti, na što je on odgovorio objavom videa u kojem kupuje kavu.
08:11
Guverner Teherana kaže da je 12.000 zgrada oštećeno ili uništeno u glavnom gradu
Najmanje 12.000 stambenih jedinica u Teheranu pretrpjelo je djelomična ili potpuna oštećenja zbog tekućih američko-izraelskih napada, prema riječima gradskog guvernera Mohammada Sadegha Motamadiana, javlja AL Jazeera.
Novinska agencija Mehr citirala je Motamadiana koji je rekao da pogođeni stanovnici Teherana mogu podnijeti zahtjeve za odštetu u uredu općine.
08:09
I dalje nema Modžtabe: Približava se važan datum, hoće li se ukazati i obratiti Irancima?
Rat s Iranom ulazi u treći tjedan dok neizvjesnost oko stanja i boravišta Modžtabe Hameneija, rastuće napetosti zbog mogućih nemira tijekom Noruza i Čaharšanbe Surija te potresi na tržištu nafte produbljuju krizu.
