FOTO, VIDEO / Nema dogovora u Islamabadu. Iran: "SAD je tražio sve što nije mogao dobiti ratom"

Ulazimo u 45. dan rata. Američki potpredsjednik JD Vance napustio je Islamabad nakon što su pregovori s Iranom završili bez dogovora, rekavši da je iznio “konačnu i najbolju ponudu”. Izvori bliski iranskoj delegaciji rekli su novinskim agencijama da su SAD tražile izgovor za napuštanje pregovora te da je sada potez na Americi. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Washington pobijedio u ratu protiv Irana bez obzira na ishod pregovora. Izrael nastavlja napade na južni Libanon, pri čemu je najmanje 13 ljudi poginulo u izraelskom napadu na grad Tefahta.
Američki potpredsjednik JD Vance napustio je Islamabad nakon što je izjavio da je Iran odbio prihvatiti uvjete Washingtona nakon 21 sata pregovora u pakistanskoj prijestolnici.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei rekao je da su dvije strane postigle razumijevanje o nizu pitanja, uz razlike u mišljenjima oko dva do tri pitanja. Dodao je da nitko nije očekivao dogovor nakon samo jednog sastanka.
Pakistan poziva SAD i Iran da poštuju svoju obvezu o prekidu vatre i nastave napore za postizanje trajnog mira.
Iranski mediji navode da su “pretjerani” i “nerazumni” zahtjevi SAD-a spriječili postizanje okvira te da su Hormuški tjesnac i iranska nuklearna prava bili među spornim točkama.
Izrael nastavlja bombardirati južni Libanon dok se prosvjednici okupljaju u Bejrutu protiv održavanja izravnih pregovora s izraelskim dužnosnicima.
08:48
Iran: Razgovori su propali zbog „dva ili tri velika pitanja“
Mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država propali su zbog „razlika u našim stavovima oko dva ili tri važna pitanja“, priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova.
„Na kraju razgovori nisu rezultirali sporazumom“, rekao je glasnogovornik Esmaeil Baghaei za iransku državnu televiziju, javlja Sky.
Nije dao dodatne pojedinosti o tome koja su to pitanja bila.
Baghaei je rekao da su se američki i iranski pregovarači o nekim temama „zapravo uspjeli usuglasiti“.
Razgovarali su i o Hormuškom tjesnacu, rekao je Baghaei, no nije naveo jesu li raspravljali o nuklearnom oružju.
08:33
Iran: “Diplomacija nikada ne završava”
Al Jazeera prenosi još informacija od glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova.
Prema novinskoj agenciji IRNA, na pitanje je li diplomacija završila, odgovorio je: “Diplomacija nikada ne završava.”
“Diplomatski aparat je alat za osiguravanje, zaštitu i očuvanje nacionalnih interesa”, rekao je Baghaei iranskim medijima.
Zaključio je riječima: “Konzultacije između Irana, Pakistana te prijateljskih i susjednih zemalja će se nastaviti.”
07:55
Iranska delegacija napustila je Pakistan
Novinska agencija Mehr navodi da je delegacija – koja uključuje predsjednika parlamenta Mohammada Baghera Ghalibafa i ministra vanjskih poslova Abbasa Araghchija – također napustila pakistansku prijestolnicu.
Izvješće dolazi nakon što je američki potpredsjednik JD Vance napustio Islamabad, rekavši da dogovor nije postignut te da su Iranci odbili zahtjeve Washingtona.
07:54
Izraelski napadi ubili su 165 djece i 85 medicinara u Libanonu
Libanonsko Ministarstvo zdravstva navodi da je najmanje 2.020 ljudi poginulo, a 6.436 ih je ranjeno u izraelskim napadima od 2. ožujka.
Među poginulima je 165 djece, 248 žena i 85 medicinskih djelatnika, javlja Al Jazeera.
Ministarstvo je također priopćilo da su izraelske snage u subotu ubile 97 osoba i ranile još 133.
07:54
Netanyahu: Želimo mirovni sporazum s Libanonom koji će potrajati generacijama
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da Izrael traži "istinski mirovni sporazum" s Libanonom koji će "potrajati generacijama," uoči pregovora u utorak u Washingtonu.
Više čitajte OVDJE.
07:36
Trump se oglasio na društvenim mrežama
Donald Trump oglasio se o pomorskoj blokadi Irana u svojoj prvoj izjavi o ratu otkako su SAD napustile mirovne pregovore.
U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, američki predsjednik podijelio je članak koji takvu mjeru naziva „Trumpovim adutom” koji bi se mogao iskoristiti protiv Irana.
U tekstu se opisuje kako je pomorska blokada korištena za slabljenje Venezuele prije nego što je njezin predsjednik Nicolás Maduro otet u američkoj operaciji.
07:32
Pakistan će i dalje posredovati u mirovnim pregovorima SAD-a i Irana
Pakistan će i dalje posredovati u mirovnim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana, izjavio je u nedjelju ministar vanjskih poslova Išak Dar, navodi novinska agencija dpa.
Pregovori, održani u Islamabadu s pakistanskim dužnosnicima kao posrednicima, počeli su u subotu, ali su završili bez dogovora.
„Pakistan je imao, a imat će i ubuduće, ulogu u posredovanju angažmana i dijaloga između Islamske Republike Irana i Sjedinjenih Američkih Država u danima koji dolaze“, rekao je Dar u izjavi.
„Nužno je da strane nastave poštovati svoju obavezu prekida vatre“, dodao je.
„Nadamo se da će dvije strane nastaviti u pozitivnom duhu kako bi se postigle trajni mir i prosperitet za cijelu regiju i šire“, rekao je.
07:31
Izrael tvrdi da je uništio raketni bacač u južnom Libanonu
Izraelska vojska tvrdi da je tijekom noći napala „napunjeni i spreman za lansiranje raketni bacač” u mjestu Jwaya na jugu Libanona.
Navodi se da je bacač „napadnut i uništen” prije nego što je mogao pogoditi ciljeve u Izraelu, javlja Al Jazeera.
Izrael je nastavio napade na Libanon, zemlju u koju je izvršio invaziju, iako je na snazi dvotjedno primirje u američko-izraelskom ratu protiv Irana.
Hezbolah je pokrenuo raketne napade na Izrael u znak podrške svom savezniku Iranu, što je od početka ožujka potaknulo snažne izraelske udare i kopnenu invaziju.
07:30
Iranski mediji: "SAD je tražio sve što nije mogao dobiti ratom"
Novinska agencija Fars citirala je izvor blizak iranskoj delegaciji koji je rekao: „Amerikanci su kroz pregovore tražili sve ono što nisu mogli dobiti ratom.”
Dodali su da je bilo neslaganja oko Hormuškog tjesnaca i nuklearne tehnologije, među ostalim pitanjima.
Izvor blizak pregovaračima također je rekao za Fars da je „američki tim tražio izgovor za napuštanje pregovaračkog stola”.
Druga novinska agencija, Tasnim, citirala je izvor koji je rekao da „Iran ne žuri s pregovorima”.
Oba medija blisko su povezana s vlastima u Teheranu te se opisuju kao „poluslužbeni” državni mediji.
07:28
Teheran: Nitko nije očekivao sporazum u prvom krugu pregovora
Nakon objave neuspjeha pregovora o okončanju rata na Bliskom istoku Teheran je u nedjelju poručio da "nitko nije očekivao" da će Sjedinjene Države i Iran postići dogovor u prvom krugu pregovora, prema glasnogovorniku iranskog ministarstva vanjskih poslova.
"Od samog početka bilo je jasno da ne bismo trebali očekivati postizanje dogovora u jednom krugu (pregovora). Nitko to nije očekivao", rekao je Esmail Bakai iranskoj državnoj televiziji, opisujući atmosferu kao sumnjičavu i punu nepovjerenja.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova također je izrazio uvjerenje da će se "kontakti s Pakistanom, kao i s našim drugim prijateljima u regiji, nastaviti".
Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance, koji je predvodio američku delegaciju u Pakistanu na pregovorima, napustio je zemlju u nedjelju ujutro nakon što je objavio da nije postignut mirovni dogovor.
Potvrđujući kraj pregovora, Iran je njihov neuspjeh pripisao "nerazumnim zahtjevima" Sjedinjenih Država, prema iranskoj državnoj televiziji.
Bakai je naveo "složenost pitanja i uvjeta pregovora".
„Tijekom ovog kruga dodane su nove teme, uključujući Hormuški tjesnac i regionalna pitanja, svaka sa svojim specifičnim uvjetima i razmatranjima“, dodao je.
