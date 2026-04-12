FOTO, VIDEO / Nema dogovora u Islamabadu. Iran: "SAD je tražio sve što nije mogao dobiti ratom"

Mirovni pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država propali su zbog „razlika u našim stavovima oko dva ili tri važna pitanja“, priopćilo je iransko ministarstvo vanjskih poslova.

„Na kraju razgovori nisu rezultirali sporazumom“, rekao je glasnogovornik Esmaeil Baghaei za iransku državnu televiziju, javlja Sky.

Nije dao dodatne pojedinosti o tome koja su to pitanja bila.

Baghaei je rekao da su se američki i iranski pregovarači o nekim temama „zapravo uspjeli usuglasiti“.

Razgovarali su i o Hormuškom tjesnacu, rekao je Baghaei, no nije naveo jesu li raspravljali o nuklearnom oružju.