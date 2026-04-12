Oglas

NE POSUSTAJE

Trump zaprijetio i Kini!

author
Hina
|
12. tra. 2026. 18:17
Donald Trump (AFP)
Brendan SMIALOWSKI / AFP

Donald Trump zaprijetio je Kini, jednom od najvažnijih američkih trgovinskih partnera, carinama od 50 posto na robu ako Peking bude vojno pomagao Iranu u ratu na Bliskom istoku.

Oglas

"Ako budu u tome uhvaćeni suočit će se s carinama do 50 posto, što je vrtoglavo", rekao je američki predsjednik za Fox News.

Trump bi trebao putovati u Peking 14. i 15. svibnja gdje će se sastati sa svojim kineskim kolegom Xi Jinpingom, nakon što je samit odgođen zbog rata na Bliskom istoku.

CNN je u petak izvijestio da američke obavještajne službe ukazuju da se Kina priprema isporučiti nove sustave protuzračne obrane Iranu u sljedećih nekoliko tjedana.

Televizijska mreža izjavila je da postoje naznake da Peking radi na usmjeravanju pošiljki kroz treće zemlje kako bi prikrio njihovo podrijetlo.

Teme
carine donald trump iran kina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ