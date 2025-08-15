Oglas

"Uhapsite Putina"

FOTO / VIDEO Pogledajte atmosferu na ulicama Anchoragea uoči summita Trump-Putin

N1 Info
15. kol. 2025. 17:34
Reuters 15.08.2025._Anchorage
Jeenah Moon / REUTERS

"Uhapsite Putina", "Milijarderi vam nisu prijatelji", "Aljaska je uz Ukrajinu" samo su neki od transparenata kojima prosvjednici u Anchorageu dočekuju sudionike summita Trump-Putin.

Prpsvjednici su se počeli okupljati u petak rano ujutro uoči Putinova dolaska u Anchorage, skandirajući proukrajinske slogane i zahtijevajući da Rusija vrati 20.000 ukrajinske djece koju je otela iz ratne zone.

Također su izrazili nezadovoljstvo Trumpovim pozivom Putina na sastanak na američkom tlu na Aljasci, koja je nekoć bila ruski teritorij sve dok nije prodana Sjedinjenim Državama 1867. godine.

Planirano je najmanje 16 događaja diljem države, uključujući bdijenja, skupove i predstavljanje velike ukrajinske zastave u Anchorageu, kako bi se prosvjedovalo protiv predsjednika i izrazila podrška okončanju rata u Ukrajini.

A Ukrainian flag hangs infront of a house, ahead of the meeting between U.S. President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin, in Anchorage, Alaska, U.S., August 14, 2025. REUTERS/Nathaniel Wilder
Nathaniel Wilder / Reuters
Teme
Aljaska Donald Trump Vladimir Putin prosvjedi

