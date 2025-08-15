FOTO / VIDEO Pogledajte atmosferu na ulicama Anchoragea uoči summita Trump-Putin

Jeenah Moon / REUTERS

"Uhapsite Putina", "Milijarderi vam nisu prijatelji", "Aljaska je uz Ukrajinu" samo su neki od transparenata kojima prosvjednici u Anchorageu dočekuju sudionike summita Trump-Putin.

Prpsvjednici su se počeli okupljati u petak rano ujutro uoči Putinova dolaska u Anchorage, skandirajući proukrajinske slogane i zahtijevajući da Rusija vrati 20.000 ukrajinske djece koju je otela iz ratne zone.

Također su izrazili nezadovoljstvo Trumpovim pozivom Putina na sastanak na američkom tlu na Aljasci, koja je nekoć bila ruski teritorij sve dok nije prodana Sjedinjenim Državama 1867. godine.

Planirano je najmanje 16 događaja diljem države, uključujući bdijenja, skupove i predstavljanje velike ukrajinske zastave u Anchorageu, kako bi se prosvjedovalo protiv predsjednika i izrazila podrška okončanju rata u Ukrajini.

