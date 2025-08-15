Oko rata u Ukrajini, europski čelnici počinju činiti ustupke — stvarnosti

Europski čelnici prirodno traže sigurnosna jamstva za Ukrajinu u zamjenu za bilo koji teritorij na koji bi Kijev pristao odustati, posebno zato što bi takva jamstva omogućila stabilnost potrebnu za obnovu Ukrajine i nastavak procesa pristupanja E.U.-u. Istodobno, iako predstoji mnogo prepreka, u tjednima nakon sastanka na Aljasci Putin i Trump mogli bi se uspjeti dogovoriti oko širokog okvira za rješavanje sukoba i provedbu prekida vatre, na što bi se i Zelenskog moglo nagovoriti — jer ono što Kijev riskira izgubiti na bojištu, mogao bi ustupiti u zamjenu za nešto za pregovaračkim stolom.