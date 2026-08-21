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IZVANREDNO STANJE

FOTO, VIDEO / Tornada pogodila New York: Snažne oluje izazvale kaos na sjeveroistoku SAD-a

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N1 Info
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21. kol. 2026. 14:48
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Screenshot CNN
Screenshot CNN

Snažne oluje praćene tornadima, obilnom kišom i poplavama pogodile su sjeveroistok i srednjoatlantski dio SAD-a. Na području New Yorka zabilježene su dvije rijetke pijavice koje su s mora stigle na kopno

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Jedna je u četvrtak navečer pogodila okrug Nassau na Long Islandu i prouzročila znatnu štetu na objektima kluba Sun and Surf Beach Club na Atlantic Beachu. U okrugu je proglašeno izvanredno stanje. Budući da su pijavice zapravo tornadi koji nastaju iznad vode, riječ je o prvom tornadu u Nassauu od studenoga 2021. i općenito rijetkoj pojavi na području New Yorka.

Druga pijavica stigla je na kopno kod Rockawaysa u južnom Queensu, ali zasad nema podataka o šteti. Američka Nacionalna meteorološka služba još istražuje oba slučaja, javlja CNN.

Tornada diljem sjeveroistoka Amerike

Nevrijeme je izazvalo štetu i u Pennsylvaniji i Delawareu. Tornado je teško pogodio Dover u Delawareu, gdje je oštetio brojne objekte, među kojima dva hotela, a s jednog motela odnio je krov. Gosti su evakuirani, no nitko nije teže ozlijeđen. I u Doveru je proglašeno izvanredno stanje.

Tornado je zabilježen i u Columbiji u Pennsylvaniji, gdje je također proglašeno izvanredno stanje. U obližnjem okrugu York oštećeni su srednja škola i šest stambenih objekata, a jedna je osoba lakše ozlijeđena.

U Cape Charlesu u Virginiji muškarac je poginuo nakon što ga je na plaži pogodio grom, dok je žena koja je bila s njim lakše ozlijeđena. U New Jerseyju je udar groma izazvao požar na stambenoj zgradi, ali nije bilo ozlijeđenih.

Poplave paralizirale dijelove New Yorka

U pojedinim dijelovima New Yorka u samo nekoliko sati palo je gotovo 76 milimetara kiše, dok je na jugu New Jerseyja zabilježeno gotovo 127 milimetara.

Obilna kiša poplavila je prometnice i zatvorila dijelove nekoliko važnih autocesta u New Yorku, uključujući Brooklyn-Queens Expressway i Long Island Expressway. Poremećen je i promet podzemne željeznice.

Oluje su izazvale probleme i u zračnom prometu. Uvedena su kašnjenja za letove prema zračnim lukama JFK, LaGuardia i Newark.

Nevrijeme je povezano s hladnom frontom koja je još u četvrtak ujutro izazvala bujične poplave u središnjem Ohiju, gdje su zabilježene brojne akcije spašavanja iz vode i zatvaranja cesta. Dijelovi autoceste Interstate 70 također su zatvoreni zbog nabujalih rijeka.

Opasnost od obilnih kiša i poplava sada se premješta prema jugu, prema dijelovima Sjeverne i Južne Karoline te Virginije. Nove obilne oborine u subotu se očekuju i u srednjoatlantskim saveznim državama, uz mogućnost lokalnih bujičnih poplava.

Screenshot CBS News
Screenshot CBS News

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