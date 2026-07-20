FOTO, VIDEO / Pogledajte kako je izgledao susret Trumpa i Sancheza na finalu SP-a

Iako Trump često govori da voli nogomet, priznaje i da ga zapravo ne razumije najbolje. Pravi zaljubljenik u nogomet u obitelji njegov je sin Barron, koji je iskoristio priliku fotografirati se s Lionelom Messijem i Cristianom Ronaldom tijekom njihovih posjeta Bijeloj kući. Trump, koji je stigao helikopterom nakon što je prije početka utakmice preletio stadion, vjerojatno bi radije poslijepodne proveo objavljujući poruke na Truth Socialu, gdje je od povratka na dužnost objavio više od 9.000 poruka.