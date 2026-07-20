Politički akvarij
FOTO, VIDEO / Pogledajte kako je izgledao susret Trumpa i Sancheza na finalu SP-a
Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je bio domaćin finala Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Argentine na stadionu MetLife u saveznoj državi New Jersey. U VIP loži, zaštićenoj neprobojnim staklom na stadionu pod strogim sigurnosnim mjerama, okupila se skupina svjetskih čelnika koji dijele vrlo malo zajedničkih stajališta. U prostoru koji je nalikovao političkom akvariju, Trump je sjedio uz nekoliko lidera s kojima je imao zategnute odnose. Bio je to susret koji je simbolizirao dvije suprotstavljene vizije svijeta.
Američki predsjednik srdačno je pozdravio španjolskog premijera Pedra Sáncheza unatoč višemjesečnim napetostima zbog odbijanja Španjolske da poveća izdvajanja za obranu na pet posto BDP-a, kako je dogovoreno na prošlogodišnjem summitu NATO-a. Odnosi su se dodatno pogoršali nakon što je Madrid odbio odobriti korištenje američkih vojnih baza u Španjolskoj za američke zrakoplove uključene u sukob s Iranom. Trump je ranije Španjolsku nazvao "užasnim partnerom". Posljednjih tjedana dvije su strane ipak poduzele korake prema smirivanju napetosti, pri čemu se Španjolska obvezala na dodatna ulaganja u obranu te sudjelovala u zajedničkoj misiji u Finskoj. Barem na 90 minuta politika je ustupila mjesto nogometu.
Javno rukovanje Trumpa i Sáncheza predstavljalo je drugo poglavlje njihova opreznog pomirenja nakon sastanka u Ankari ranije ovog mjeseca, na kojem su dvojica čelnika, prema navodima, razgovarala o nogometu i golfu. U njihovoj blizini sjedili su i meksička predsjednica Claudia Sheinbaum te kanadski premijer Mark Carney, koji su također imali napete odnose s Trumpom zbog njegove protekcionističke gospodarske politike.
To je Trumpu ostavilo samo jednog bliskog saveznika u VIP loži – predsjednika FIFA-e Giannija Infantina, koji se tijekom cijelog turnira posebno trudio izaći u susret američkom predsjedniku. Prije početka utakmice dužnosnici su mu čak donijeli trofej Svjetskog prvenstva. Prekršivši tradiciju prema kojoj ga smiju dodirnuti samo pobjednici, Trump je nekoliko puta potapšao zlatni pehar prije nego što ga je vratio. Tijekom utakmice, međutim, djelovao je manje zainteresirano, a u jednom je trenutku čak snimljen kako drijema, prenosi El Pais
Iako Trump često govori da voli nogomet, priznaje i da ga zapravo ne razumije najbolje. Pravi zaljubljenik u nogomet u obitelji njegov je sin Barron, koji je iskoristio priliku fotografirati se s Lionelom Messijem i Cristianom Ronaldom tijekom njihovih posjeta Bijeloj kući. Trump, koji je stigao helikopterom nakon što je prije početka utakmice preletio stadion, vjerojatno bi radije poslijepodne proveo objavljujući poruke na Truth Socialu, gdje je od povratka na dužnost objavio više od 9.000 poruka.
No finale ga je smjestilo uz osobe koje zastupaju sasvim drukčije poglede na svijet. Među njima je bio i gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani, jedna od novih zvijezda Demokratske stranke. Prisutna je bila i brazilska nogometna legenda Ronaldo, koji je tijekom cijele večeri bio dobro raspoložen. Kao i uvijek, španjolski kralj Felipe VI. i kraljica Letizia odigrali su diplomatsku ulogu, pomažući ublažiti napetosti u VIP loži, dok su otvoreno navijali za španjolsku reprezentaciju.
Postojale su i dvojbe oko toga hoće li španjolski premijer Pedro Sánchez uopće prisustvovati finalu, no na kraju je otputovao u New York nakon što je primio poziv FIFA-e. Prema riječima organizatora, osam španjolskih ministara koji su planirali doći kao predstavnici Španjolske moralo je otkazati dolazak kada je postalo jasno da će i sam premijer biti nazočan.
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