FOTO / Znak za WC odao sjedište jedne od najtajnijih ruskih jedinica: Evo i kako
Novinari Radija Slobodna Europa otkrili su gdje se skriva sjedište Rubicona, jedne od najtajnijih i najvažnijih jedinica ruskog ministarstva obrane. Analizom propagandnih snimki i sitnih, naizgled beznačajnih detalja, uspjeli su ga locirati u izložbenom paviljonu Patriot Parka, državnog vojnog muzeja i tematskog parka smještenog izvan Moskve
"Najbolja tehnološka jedinica Rusije"
Rubicon je osnovan u ljeto 2024. na nalog tada novopostavljenog ministra obrane Andreja Belousova. Radi se o klasificiranom centru za naprednu tehnologiju dronova te je u samo godinu dana djelovanja zauzeo istaknuto mjesto među najvažnijim jedinicama ruskih oružanih snaga.
Zadaće Rubicona uključuju centraliziranu nabavu dronova, obuku operatera te razvoj i implementaciju novih borbenih taktika. U ruskim medijima pod kontrolom vlasti o njemu se govori tek kao o 'tajnom centru', bez ikakvih konkretnih podataka.
🚾🚽How @kromark , @pustota and I found the commander of Russia's secret UAV Rubicon unit and geolocated their base, and how Russian propagandist Vladimir Solovyov helped us to do it (thanks to poor-quality blurring and WC sign). Thread pic.twitter.com/iVxSB8BzLq— Yauhen Lehalau (@legal0ve) September 17, 2025
Kako je otkrivena lokacija?
Novinari RFE/RL-a uspjeli su rekonstruirati lokaciju Rubicona analizom tri propagandne snimke.
Prva je objavljena na službenom kanalu ruskog ministarstva obrane u listopadu 2024., druga u veljači 2025. u emisiji Vladimira Solovjova, a treća u kolovozu iste godine na Rubiconovom kanalu na Telegramu.
Svi su kadrovi bili pažljivo režirani i bez jasnih oznaka, no u Solovjovljevoj emisiji potkrala se pogreška: iznad jednih vrata vidio se znak za WC identičan onima u izložbenim dvoranama Patriot Parka, a stupovi sa zvučnicima također su odgovarali javno dostupnim fotografijama tog parka.
U drugim snimkama novinari su primijetili karakteristične metalne ploče na podu s otvorima, također prepoznatljive iz Patriot Parka.
His crew’s sloppy blurring clearly reveals the venue: a hangar in the 'Patriot Congress Center' in the 'Patriot' military park and museum near Moscow. https://t.co/o3TcD0hxia, 36.834604 pic.twitter.com/VtqcDbeQbl— Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025
Sumnju da se Rubicon zaista nalazi ondje potvrdio je kalendar događanja u spomenutom parku. Naime od jeseni 2024., kada je jedinica počela djelovati, u rasporedu se pojavljuje novi unos: 'Znanstveno-praktična nastava (Odjel za napredna interdisciplinarna istraživanja i posebne projekte Ministarstva obrane)', i to svakoga dana u tjednu. Tijekom Solovjovljeva posjeta kamerama je uhvaćen i šef tog odjela Jevgenij Šmirin.
Tko je zapovjednik Rubicona?
RFE/RL je otkrio i ime zapovjednika jedinice. Radi se o 37-godišnjem pukovniku Sergeju Budnikovu, bivšem marincu i topničkom časniku. Njegovo ime i čin pojavljuju se u pismima zahvale na web stranici zaklade Brotherly Heart, a ona podupire ruske vojnike.
Finally, with the help of @pustota, we found a family photo of the 4th guy in the video, an 'unknown man', on 'VKontakte'; and yes, he appeared to be Sergey Viktorovitch Budnikov, head of the 'Rubicon' center. pic.twitter.com/mgBAvQHqOd— Mark Krutov (@kromark) September 17, 2025
Budnikov je također prikazan u Solovjovljevoj emisiji, a identitet mu je potvrđen i preko fotografija koje je njegova supruga objavila na društvenoj mreži VKontakte.
Prema podacima RFE/RL-a, Rubicon je odigrao ključnu ulogu u ruskoj ofenzivi na Kursk te u ljetnom prodoru u Donbasu.
Ukrainian drone expert Maria Berlinska, August 21:— EventsInUkraine (@EventsUkraine) August 26, 2025
'Russia's "Rubicon" drone group has brilliant leadership, operates systematically, has the best personnel selection, training, and is fully provided with everything necessary.' pic.twitter.com/mxf7NQlC3O
Neovisni zapadni analitičari i ukrajinski vojni izvori potvrđuju njegovu učinkovitost, ističući da su operateri ove jedinice uspjeli gađati ne samo klasične ciljeve na zemlji, nego i ukrajinske dronove, radarske sustave, komunikacijske mreže i elektroničku opremu.
Posebno se ističe izjava Marije Berlinske, voditeljice ukrajinskog Centra za potporu zračnoj izvidnici. Ona kaže da je Rubicon u samo godinu dana postao 'najbolja tehnološka jedinica Rusije', s tisućama uništenih ukrajinskih vozila i sustava.
