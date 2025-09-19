FOTO / Znak za WC odao sjedište jedne od najtajnijih ruskih jedinica: Evo i kako

Sumnju da se Rubicon zaista nalazi ondje potvrdio je kalendar događanja u spomenutom parku. Naime od jeseni 2024., kada je jedinica počela djelovati, u rasporedu se pojavljuje novi unos: 'Znanstveno-praktična nastava (Odjel za napredna interdisciplinarna istraživanja i posebne projekte Ministarstva obrane)', i to svakoga dana u tjednu. Tijekom Solovjovljeva posjeta kamerama je uhvaćen i šef tog odjela Jevgenij Šmirin.