FOTO / Znak za WC odao sjedište jedne od najtajnijih ruskih jedinica: Evo i kako

N1 Info
19. ruj. 2025. 15:59
Screenshot / X

Novinari Radija Slobodna Europa otkrili su gdje se skriva sjedište Rubicona, jedne od najtajnijih i najvažnijih jedinica ruskog ministarstva obrane. Analizom propagandnih snimki i sitnih, naizgled beznačajnih detalja, uspjeli su ga locirati u izložbenom paviljonu Patriot Parka, državnog vojnog muzeja i tematskog parka smještenog izvan Moskve

"Najbolja tehnološka jedinica Rusije"

Rubicon je osnovan u ljeto 2024. na nalog tada novopostavljenog ministra obrane Andreja Belousova. Radi se o klasificiranom centru za naprednu tehnologiju dronova te je u samo godinu dana djelovanja zauzeo istaknuto mjesto među najvažnijim jedinicama ruskih oružanih snaga.

Zadaće Rubicona uključuju centraliziranu nabavu dronova, obuku operatera te razvoj i implementaciju novih borbenih taktika. U ruskim medijima pod kontrolom vlasti o njemu se govori tek kao o 'tajnom centru', bez ikakvih konkretnih podataka.

Kako je otkrivena lokacija?

Novinari RFE/RL-a uspjeli su rekonstruirati lokaciju Rubicona analizom tri propagandne snimke.

Prva je objavljena na službenom kanalu ruskog ministarstva obrane u listopadu 2024., druga u veljači 2025. u emisiji Vladimira Solovjova, a treća u kolovozu iste godine na Rubiconovom kanalu na Telegramu.

Svi su kadrovi bili pažljivo režirani i bez jasnih oznaka, no u Solovjovljevoj emisiji potkrala se pogreška: iznad jednih vrata vidio se znak za WC identičan onima u izložbenim dvoranama Patriot Parka, a stupovi sa zvučnicima također su odgovarali javno dostupnim fotografijama tog parka.

U drugim snimkama novinari su primijetili karakteristične metalne ploče na podu s otvorima, također prepoznatljive iz Patriot Parka.

Sumnju da se Rubicon zaista nalazi ondje potvrdio je kalendar događanja u spomenutom parku. Naime od jeseni 2024., kada je jedinica počela djelovati, u rasporedu se pojavljuje novi unos: 'Znanstveno-praktična nastava (Odjel za napredna interdisciplinarna istraživanja i posebne projekte Ministarstva obrane)', i to svakoga dana u tjednu. Tijekom Solovjovljeva posjeta kamerama je uhvaćen i šef tog odjela Jevgenij Šmirin.

Tko je zapovjednik Rubicona?

RFE/RL je otkrio i ime zapovjednika jedinice. Radi se o 37-godišnjem pukovniku Sergeju Budnikovu, bivšem marincu i topničkom časniku. Njegovo ime i čin pojavljuju se u pismima zahvale na web stranici zaklade Brotherly Heart, a ona podupire ruske vojnike.

Budnikov je također prikazan u Solovjovljevoj emisiji, a identitet mu je potvrđen i preko fotografija koje je njegova supruga objavila na društvenoj mreži VKontakte.

Prema podacima RFE/RL-a, Rubicon je odigrao ključnu ulogu u ruskoj ofenzivi na Kursk te u ljetnom prodoru u Donbasu.

Neovisni zapadni analitičari i ukrajinski vojni izvori potvrđuju njegovu učinkovitost, ističući da su operateri ove jedinice uspjeli gađati ne samo klasične ciljeve na zemlji, nego i ukrajinske dronove, radarske sustave, komunikacijske mreže i elektroničku opremu.

Posebno se ističe izjava Marije Berlinske, voditeljice ukrajinskog Centra za potporu zračnoj izvidnici. Ona kaže da je Rubicon u samo godinu dana postao 'najbolja tehnološka jedinica Rusije', s tisućama uništenih ukrajinskih vozila i sustava.

