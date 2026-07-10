"nastao je kaos"
VIDEO / Drama na nebu: Puknuo prozor na zrakoplovu, putnici spasili srpskog državljanina
Prava drama odigrala se u petak ujutro na letu Ryanaira koji je prometovao na relaciji između solunske zračne luke Makedonija i Münchena. Incident, koji je putnike ostavio u šoku, dogodio se ubrzo nakon polijetanja.
U kabini je odmah došlo do pada tlaka (dekompresije), a aktivirale su se maske s kisikom. Prema riječima očevidaca, najkritičniji trenutak nastao je kada je zrak počeo povlačiti 61-godišnjeg srpskog državljanina, koji je sjedio tik uz razbijeni prozor, prenosi Proto thema.
Kako prenose očevici za Radio Solun, tijelo muškarca bilo je gotovo do ramena izvan zrakoplova, no spasili su ga sigurnosni pojas i putnici koji su sjedili pokraj njega te ga povlačili natrag u kabinu.
Zrakoplov je odmah prisilno sletio u solunsku zračnu luku, a ozlijeđeni srpski državljanin hitno je prevezen u bolnicu AHEPA. Kako se navodi, nalazi se u stanju teškog šoka, pri svijesti je, ali ima ozbiljne opekline i ozljede nastale zbog snažnog trenja i strujanja zraka. Trenutačno je podvrgnut detaljnim liječničkim pregledima.
Liječnička pomoć pružena je i trudnici koja je prevezena u bolnicu Hipokratio, gdje je nakon detaljnog ultrazvučnog pregleda utvrđeno da su i ona i dijete dobro, nakon čega je puštena kući.
"Čuo se snažan prasak i nastao je kaos"
Ovaj nevjerojatan incident potvrdio je predsjednik Grčke federacije zaposlenika javnih bolnica (POEDHN) Michalis Giannakos, koji je opisao dramatične trenutke borbe za život srpskog državljanina, prenosi Euronews.rs.
Prema njegovim riječima, tragedija je izbjegnuta zahvaljujući prisebnosti putnika, a ponajprije supruge ozlijeđenog muškarca.
"Zamalo se dogodila nezapamćena tragedija. Na letu za München puknuo je prozor i tijelo putnika doslovno je izletjelo prema van. Njegova supruga pet ga je minuta grčevito držala za noge kako ne bi potpuno ispao iz zrakoplova. Uz pomoć ostalih putnika uspjeli su ga nekako vratiti u kabinu", naveo je Giannakos u svojoj objavi.
Jedna od putnica s tog leta za Radio Solun opisala je trenutke panike koji su zavladali u kabini.
"Neizvjesnost je trajala kao vječnost"
"Čuo se snažan prasak, kao da je pukla guma. Odmah je nastao kaos, ljudi su vrištali jer smo zbog dekompresije počeli naglo gubiti visinu. U jednom trenutku pomislila sam da je netko greškom otvorio vrata za slučaj nužde. Stjuardese su bile potpuno zatečene. Odmah su ispale maske s kisikom, a ta neizvjesnost trajala je kao vječnost", ispričala je.
Osvrnula se i na situaciju s ozlijeđenim srpskim državljaninom:
"Srećom, nije otkopčao sigurnosni pojas, to mu je spasilo život. Glava mu je bila potpuno izvan zrakoplova. Putnice koje su sjedile pokraj njega prve su ga uhvatile i povukle natrag, a ubrzo su priskočili i liječnici koji su se zatekli na letu kako bi pomogli."
Istraga o uzroku pucanja prozora na zrakoplovu je u tijeku, a grčke vlasti i zrakoplovna kompanija još se nisu službeno oglasile o tehničkim detaljima kvara.
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