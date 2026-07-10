VIDEO / Drama na nebu: Puknuo prozor na zrakoplovu, putnici spasili srpskog državljanina

"Čuo se snažan prasak, kao da je pukla guma. Odmah je nastao kaos, ljudi su vrištali jer smo zbog dekompresije počeli naglo gubiti visinu. U jednom trenutku pomislila sam da je netko greškom otvorio vrata za slučaj nužde. Stjuardese su bile potpuno zatečene. Odmah su ispale maske s kisikom, a ta neizvjesnost trajala je kao vječnost", ispričala je.