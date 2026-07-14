Supruga opisala horor na letu Ryanaira: Muž gotovo usisan kroz razbijeni prozor

Zrakoplovni stručnjak i pilot Grigoris Konstantelos ranije je za ERT rekao da vjeruje u sličan slijed događaja. Dodao je da su putnici imali sreće što se incident dogodio ubrzo nakon polijetanja jer bi na visini krstarenja, zbog znatno veće razlike u tlaku, dekompresija bila mnogo silovitija i mogla imati eksplozivne posljedice.