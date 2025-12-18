Francuski "Doktor Smrt" osuđen na doživotni zatvor

Bivši anesteziolog osuđen je na doživotni zatvor zbog namjernog trovanja 30 pacijenata, među kojima je 12 preminulo.
Oglas
Sud u gradu Besançonu na istoku Francuske proglasio je Frédérica Péchiera krivim za kontaminiranje infuzijskih vrećica tvarima koje su uzrokovale srčani zastoj ili krvarenja, prenosi BBC.
Njegova najmlađa žrtva, četverogodišnje dijete, preživjela je dva srčana zastoja tijekom rutinske operacije krajnika 2016. godine. Najstarija žrtva imala je 89 godina.
🔴 Doubs : le « tueur en série » Frédéric Péchier condamné à la perpétuité pour 30 empoisonnements de patients— Le Républicain Lorrain (@lerepu) December 18, 2025
➡️ https://t.co/EKFfvjTNLc pic.twitter.com/f2LI2sYhP8
„Vi ste Doktor Smrt, trovač, ubojica. Donosite sramotu cijeloj liječničkoj profesiji“, poručili su tužitelji prošlog tjedna. „Ovu ste kliniku pretvorili u groblje.“
Péchier je prvi put došao pod istragu prije osam godina, kada se posumnjalo da je trovao pacijente u dvjema klinikama u Besançonu između 2008. i 2017. godine.
Péchier, koji je 15 tjedana suđenja proveo na slobodi uz sudski nadzor, provest će najmanje 22 godine iza rešetaka.
Oduvijek je poricao bilo kakvu krivnju. „Rekao sam to već prije i ponovit ću: nisam trovač… uvijek sam poštovao Hipokratovu zakletvu“, izjavio je.
Péchier sada ima 10 dana za podnošenje žalbe, što bi značilo novo suđenje unutar godinu dana.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas