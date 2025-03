Veleposlanik Izraela u Hrvatskoj za N1: Hamas treba eliminirati

Podijeli :

Veleposlanik Izraela u Hrvatskoj Gary Koren bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o sukobu na Bliskom istoku.

Podsjetimo, izraelska vojska izvijestila je da je rano u utorak pogodila ciljeve diljem Gaze, čime je okončan višetjedni zastoj oko produljenja primirja koje je zaustavilo borbe u siječnju.

Prekinuto primirje! Izrael napao Gazu

“To nije bio mirovni sporazum”

Izraelski veleposlanik Gary Koren komentirao je okončavanje primirja: “To nije bio mirovni sporazum nego privremeno primirje. Učinili smo sve da ga produljimo zbog oslobođenja talaca. Bile su dvije runde pregovora, jednu su ugostili Katarci u Dohi, a druga je bila prošli tjedan u Kairu. Govorilo se o okviru koji je predložio SAD i poseban izaslanik SAD-a, Izrael je to prihvatio, a Hamas je to odbio. Hamas razumije samo jezik sile. Naše se oružane snage ne bore protiv Palestinaca nego da se oslobode naši taoci jer ako se to ne dogodi na miran način, ne znam na koji drugi način da to postignemo. Amerikanci i regionalne sile bile su uključene kako bi ovo postigli, ali to pokazuje i radikalnu prirodu terorističke organizacije Hamasa i njihovih gospodara u Iranu i Teheranu.”

“Izrael je izvršio napad na terorističku infrastrukturu, a sinoć smo uspješno presreli balističke projektile koje su ispalili hutisti iz Jemena, a to je bio samo još jedan pokušaj Irana da se Izrael zastraši”, dodao je veleposlanik.

“Želimo da se Hamas eliminira”

Koren je odgovorio na pitanje zašto se Hamas ne pridržava sporazuma i zašto ne oslobodi taoce: “Oni žele osigurati njihov opstanak, da nastave vladati Gazom i žele se pobrinuti da budu jedina snaga koja će vladati Palestinom u Gazi. Mi želimo da se Hamas eliminira. Postojala je ideja, ponuđeno je liderima Hamasa da odu na neka druga mjesta i da napuste Gazu te da se dopusti međunarodnoj zajednici da se učini kako bi na vlast došao netko drugi tko će podupirati mirni suživot koji će započeti obnavljati Gazu zbog civilnog stanovništva. Oni čine sve kako bi izbjegli ovaj scenarij, boje se i to s razlogom. Onog trenutka kada oslobode posljednjeg taoca tada neće imati više ni jednu kartu u rukavu.”

Veleposlanik je kazao kako je 59 izraelskih taoca koji još nisu oslobođeni: “Čini se da su 23 osobe žive, nadam se da ta informacija nije u potpunosti točna, ali znamo da je popriličan broja taoca mrtav. Neki od njih su ljudi koji su poginuli i odvedeni na područje Gaze, neki su preminuli u zatočeništvu nakon što su linčovani. Oni i mrtve taoce koriste kako bi sami sebe zaštitili, kao as u rukavu da bi se pobrinuli da Izrael neće napasti.”

U napadima izraelske vojske ubijeno 20 ljudi u Gazi, pogođeno sjedište UN-a

“Rat možda potraje”

Odgovorio je na pitanje koliko je realistično očekivati da se eliminira Hamas: “Bili smo uspješni u eliminaciji vojnih zapovjednika i političkih vođa Hamasa, to je dobro poznato i potvrđeno. U zadnjih 48 sata imali smo uspjeha u eliminaciji šest viših dužnosnika političkog i vojnog krila Hamasa. To je teroristička organizacija i ljudi su opravdano zabrinuti zbog života Palestinaca i zašto Izrael napada, a nisu svjesni da se radi o organizaciji koja razumije samo jezik sile. To je jedan izazov, a razlog zašto rat koji toliko dugo traje je zbog civila, dajemo sve od sebe prema međunarodnom pravu dok provodimo aktivnosti, ali nije uvijek moguće izbjeći kolateralne žrtve. Moramo biti vrlo oprezni pri odabiru meta, to i činimo, objavimo civilnom stanovništvu dovoljno unaprijed i upozorimo ih da odu na sigurna područja. To možda potraje, ali zbog radikala, zbog podrške Irana ovaj se sukob nastavlja jer da imamo posla s ljudima koji imaju zdrav razum, a ne radikalne osjećaje i potrebu da unište državu Izrael, pretpostavljam da bismo govorili o miru i suživotu, a ne o tome koliko je Izrael uspješan ili nije protiv Hamasa. Postoji puno mladih koje je lako mobilizirati, Hamas preuzima kontrolu nad humanitarnom pomoći i prodaje je pod visokim cijenama civilima kako bi imao novce za nove aktivnosti i mobilizacije novih ljudi.”

Koren se osvrnuo na veliki broj civilnih žrtava u Gazi: “Treba jasno razumjeti da imamo posla s manipulacijom javnog mnijenja u svijetu, brojke dolaze iz izvora Hamasa, diktira ih Hamas, to je takozvano ministarstvo zdravstva, pozivamo da ne vjerujete informacijama koje dolaze iz UN-a, UNHCR-a, tamo djeluju i Hamasovi ljudi, ništa se nije poduzela da se prepozna ta činjenica da su Hamasovi ljudi u tim organizacijama bili uključeni u terorističke napade. UNHCR educira Palestince da mrze Židove, uče ih da budu bombaši samoubojice, UN treba preuzeti odgovornost za ovo. Živimo o dobu kada je vrlo lako manipulirati informacijama.”

“Poštujemo razmišljanja prijateljskih zemalja, razgovaramo o srednjoročnoj i dugoročnoj perspektivi, a to nije nešto do čega može doći osim ako se Hamas ne ukloni iz Gaze s vlasti. Treba imati radni plan da vidimo kako će se uključiti međunarodna zajednica. Europska unija, postoji jedna ideja o upotrebi zajedničkih policijskih snaga, to je EU misija pomoći na granicama kako bi se osiguralo da nema dopreme oružja i nove radikalizacije. Sve se to može dogoditi pod uvjetom da Hamas ne vlada Gazom, plan je pretvoriti Gazu u drugi Libanon, da se dovode vlast koju će podupirati međunarodna zajednica, ali Hamas želi ostati tamo na vlasti, što je za nas neprihvatljivo”, kazao je veleposlanik govoreći o rješenju sukoba.

Izraelci ponovno prosvjeduju protiv Netanyahua: Prijetnja je demokraciji! VIDEO / Čelnici EU-a objavili Bijelu knjigu – plan naoružavanja Europe

Istaknuo je da Gaza više nije sigurna za život, ali da će Gaza biti dio budućnosti i mirnih susjedskih odnosa: “Hamas je odlučio nešto drugo, izgraditi tunele i pokretati napade.”

“Ne planiramo silom izbaciti Palestince”

Kazao je da plan od arapskih zemalja nije prihvatljiv Izraelu jer ne obuhvaća eliminaciju Hamasa: “Ne planiramo silom izbaciti Palestince, to je sigurno.”

Koren je odgovorio na pitanje je li dvodržavno rješenje moguće: “Radi se o tome da je velika većina Izraelaca izgubila povjerenje u Palestince da se mogu nositi sa stvarima na miran način i mislimo da palestinska uprava ima ulogu u tome.”

Komentirao je i suradnju Hrvatske i Izraela i rekao da je dobra, ali da može biti bolja: “Postoji perspektiva jedinstvenih tehnologija koje samo Izrael može ponuditi. Nadamo se da izraelska obrambena industrija neće biti spriječena da sudjeluje u natječajima u Europi koje će biti objavljeni za hrvatsku vojsku. Spremni smo ponuditi suradnju u svim područjima, području pješadije, mornarice… Imamo vrlo snažnu obrambeno industriju, zemlje poput Njemačku kupuju izraelsku tehnologiju i mislim da ćemo pronaći način da nastavimo suradnju s Hrvatskom ”

