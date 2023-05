Geolozi upozoravaju: New York zbog nebodera tone iz godine u godinu

Podijeli :

REUTERS/Athit Perawongmetha/File Photo/File Photo

Nova istraživanja Geološkog instituta Sjednjenih Država pokazala su da New York zbog težine nebodera i ostalih građevina godišnje tone prosječno od jedan do dva milimetra, a neki dijelovi tonu i puno brže.

Na prvi pogled to nije zabrinjavajuće, no stručnjake brine činjenica da taj proces Veliku Jabuku čini iznimno ranjivom na prirodne katastrofe, piše New York Post.

Jedan od njih je voditelj istraživanja i geolog Tom Parsons iz Geološkog instituta Sjedinjenih Država koji kaže kako je studija pokazala da je osobito ugroženo područje Donjeg Manhattana, ali i Brooklyna i Queensa.

On i kolege izračunali su kumulativnu masu više od milijun zgrada i procijenili da iznosi oko 764.000.000 tona, a zatim su čitavo područje podijelili na površine od 100 kvadrata i tako izračunali koliki je pritisak na kamenu podlogu svake zone.

Potom su svoje izračune usporedili sa satelitskim slikama koje mogu izmjeriti promjene u visini kopnene površine te su mapirali očitanja preko svojih procjena za cijeli grad da bi svoj model usporedili s podacima iz stvarnog svijeta.

VIDEO | Urušio se parking u New Yorku, ima preminulih: “Osjetilo se kao potres”

Grad u kojemu živi oko 8,4 milijuna stanovnika suočen je s opasnošću od poplava jer je upravo u tom području opasnost od porasta razine mora tri do četiri puta veća u odnosu na globalni prosjek duž atlantske obale Sjeverne Amerike, stoji u izvješću stručnjaka.

Stanje mogu pogoršati uragani i oluje koji su sve češći i žešći, istaknuo je Parsons, podsjetivši na žrtve i veliku štetu koju su prouzročila dva nedavna uragana, Sandy (2012.) i Ida (2021.).

Emisija stakleničkih plinova utječe na to da se “smanjuje prirodna barijera smicanja vjetra duž istočne obale SAD-a, što znači češće uragane visokog intenziteta u nadolazećim desetljećima.”

“Kombinacija tektonskog i antropogenog slijeganja, porasta razine mora i sve većeg intenziteta uragana ukazuje na sve veći problem duž obalnih i riječnih područja”, kaže Parsons te ukazuje na “opetovano izlaganje temelja zgrada slanoj vodi koja može nagristi armaturni čelik i kemijski oslabiti beton uzrokujući i strukturno slabljenje.”

