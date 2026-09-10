Dok američki saveznici uvode sankcije Izraelu, Trump je neuobičajeno suzdržan. I to nije slučajno

Takav pristup pokazuje koliko je osjetljiva pozicija u kojoj se Trumpova administracija trenutačno nalazi kada je riječ o Izraelu. Bijela kuća spremna je tolerirati određeni pritisak na premijera Benjamina Netanyahua kako bi ga potaknula da se uskladi s Trumpovim mirovnim planovima za regiju. Istodobno želi izbjeći svaki potez koji bi mogao ostaviti dojam ozbiljnog razilaženja s Izraelom – dugogodišnjim američkim saveznikom s kojim vodi rat protiv Irana i koji i dalje uživa snažnu potporu dijela Republikanske stranke.