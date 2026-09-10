"drži se po strani"
Dok američki saveznici uvode sankcije Izraelu, Trump je neuobičajeno suzdržan. I to nije slučajno
Pristup Bijele kuće odluci američkih saveznika da uvedu sankcije izraelskim doseljenicima zasad je jednostavan – govoriti što manje i ne miješati se.
Predsjednik Donald Trump o toj se temi oglasio u srijedu tek rekavši da proučava situaciju. Državni tajnik Marco Rubio dan ranije poručio je da SAD ne planira uvoditi vlastite sankcije, ali pritom nije osudio poteze Ujedinjenog Kraljevstva i nekoliko drugih zemalja. Dodao je da SAD sa saveznicima dijeli cilj očuvanja "stabilnosti" na Zapadnoj obali i sprječavanja daljnjeg nasilja, piše Politico.
Dužnosnik administracije upoznat s američkom politikom prema Izraelu kaže da upravo takve suzdržane izjave najbolje pokazuju strategiju Washingtona.
"Ne moramo se uključivati u svaki spor među saveznicima. Izrael se može sam braniti i to će učiniti", rekao je dužnosnik, koji je želio ostati anoniman zbog osjetljivosti diplomatskih razgovora.
Washington se, dodao je, jednostavno "drži po strani".
Takav pristup pokazuje koliko je osjetljiva pozicija u kojoj se Trumpova administracija trenutačno nalazi kada je riječ o Izraelu. Bijela kuća spremna je tolerirati određeni pritisak na premijera Benjamina Netanyahua kako bi ga potaknula da se uskladi s Trumpovim mirovnim planovima za regiju. Istodobno želi izbjeći svaki potez koji bi mogao ostaviti dojam ozbiljnog razilaženja s Izraelom – dugogodišnjim američkim saveznikom s kojim vodi rat protiv Irana i koji i dalje uživa snažnu potporu dijela Republikanske stranke.
Curt Mills, izvršni direktor antiintervencionističkog časopisa American Conservative, koji redovito razgovara s dužnosnicima administracije, smatra da Rubiove izjave pokazuju upravo pokušaj zauzimanja sredine. U njima se, naime, moglo iščitati i nezadovoljstvo Bijele kuće aktualnom izraelskom vladom.
"To im rješava nekoliko problema odjednom", rekao je Mills.
"Ako su odnosi s Britancima relativno dobri, a ovo je način da se Bibiju malo ograniči prostor za djelovanje, mislim da su to spremni prihvatiti", dodao je, koristeći Netanyahuov nadimak.
Bijela kuća i State Department nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.
Saveznici uvode sankcije, Washington ostaje po strani
Washington zasad promatra kako Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i Kanada uvode sankcije povezane s izraelskim naseljima te najavljuju obustavu trgovine s područjima za koja se prema međunarodnom pravu uglavnom smatra da su nezakonito zauzeta.
Britanski dužnosnici naglasili su da su SAD unaprijed obavijestili o svojim planovima te dali naslutiti da iz Washingtona nije bilo ozbiljnijeg protivljenja.
Upitan u srijedu na Sky Newsu o američkoj reakciji, britanski ministar vanjskih poslova Ed Miliband rekao je:
"Prepustit ću njima da kažu što misle. Ali mislim da postoji stvarna zabrinutost zbog onoga što se događa" na Zapadnoj obali.
Izraelski doseljenici posljednjih su tjedana intenzivirali nasilne napade na Palestince na Zapadnoj obali, što je izazvalo neuobičajeno oštre osude i američkih dužnosnika i izraelske vlade.
Netanyahuova vlada podržava širenje izraelskih naselja, uključujući i na području poznatom kao E1, gdje se Izrael ranije suzdržavao od gradnje zbog međunarodnog pritiska. Izgradnja naselja na tom području praktički bi presjekla palestinski teritorij i dodatno ugrozila mogućnost uspostave dviju država.
Predstavljajući plan sankcija u utorak, Miliband je rekao da britanska vlada "smatra da se u dijelovima Zapadne obale provodi etničko čišćenje Palestinaca". Najavio je mjere protiv tvrtki i pojedinaca koji svojim uslugama podupiru širenje naselja.
Međutim, plan neće biti proveden odmah. Procjenjuje se da će za njegovu primjenu biti potrebno između šest i devet mjeseci.
Trump zasad ne staje otvoreno u obranu Izraela
Trump, inače poznat po brojnim objavama na društvenim mrežama, još nije objavio ništa u obranu Izraela u ovom slučaju. O sankcijama je progovorio tek kada su ga novinari o njima pitali u srijedu.
Nije otkrio kako namjerava reagirati, rekavši tek da je odluku "upravo vidio" te da će razgovarati s izraelskom stranom kako bi doznao što stoji iza svega.
"Točno razumijem što se događa, ali želim doznati zašto se to odjednom dogodilo", rekao je Trump.
Njegova suzdržanost, kao i reakcija ostatka administracije, pokazuje koliko Bijela kuća želi izbjeći novi diplomatski spor uoči nekoliko važnih političkih događaja, smatra Victoria Coates, koja je tijekom Trumpova prvog mandata bila visoka dužnosnica za nacionalnu sigurnost zadužena za Bliski istok.
"Ne znam žele li sada još jednu veliku distrakciju, uoči izbora za Kongres i sastanka sa Xijem", rekla je Coates, misleći na Trumpov sastanak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom koji bi se trebao održati kasnije ovog mjeseca.
Smatra i da su sankcije koje su najavili američki saveznici više simboličan potez kojim se želi poslati snažna politička poruka nego mjera koja će odmah imati ozbiljne posljedice. Zbog toga, kaže, Washington nema veliku potrebu uključivati se.
Coates, koja danas radi u Heritage Foundationu i bila je u Jeruzalemu kada je objavljena vijest o sankcijama, rekla je da izraelski dužnosnici nisu zadovoljni potezom, ali da zbog njega nisu pretjerano zabrinuti.
Izrael je ipak odgovorio nizom protumjera, među kojima je i zatvaranje britanskog konzulata u Jeruzalemu. Sve se događa u politički osjetljivom trenutku za Netanyahua, čiju vladu u listopadu očekuju teški izbori.
Izraelsko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar.
"Huckabee u ovome potpuno solira"
Dužnosnik Trumpove administracije upoznat s politikom prema Izraelu tvrdi da prve izjave američkog veleposlanika Mikea Huckabeeja, koji je oštro osudio britanski plan sankcija, ne predstavljaju službeni stav Washingtona.
"Huckabee je u ovome potpuno na svoju ruku. To stalno radi. Samostalno istupa i ne konzultira se ni s kim", rekao je izvor.
Axios je ranije također izvijestio da Huckabeejeve izjave nisu bile usklađene ni s Bijelom kućom ni sa State Departmentom.
Mills smatra da su Rubiove izjave iz utorka predstavljale "upečatljiv" odmak od njegova dosadašnjeg odnosa prema Izraelu. Za razliku od potpredsjednika JD-a Vancea, Rubio je dosad uglavnom izbjegavao javno kritizirati američkog saveznika.
"Ne želimo sada ništa što bi dodatno destabiliziralo Zapadnu obalu, s obzirom na sve što se događa u regiji", rekao je Rubio.
"Smatramo da to utječe i na našu sposobnost da ostvarimo napredak kada je riječ o Gazi, planu od 20 točaka i Odboru za mir, čemu smo snažno predani."
Osjetljiv trenutak u odnosima SAD-a i Izraela
Odnosi Washingtona i Izraela ionako prolaze kroz osjetljivo razdoblje.
"Rješavamo određena politička pitanja u Izraelu", rekao je u nedjelju Trumpov zet i izaslanik Jared Kushner.
"Pred njima su potpuno nepredvidivi izbori i zbog toga su u nekim pitanjima pomalo iracionalni."
Izbjegavanjem izravnog uključivanja u spor oko sankcija Trumpova administracija mogla bi spriječiti novi sukob sa saveznicima u trenutku kada pokušava smiriti trgovinske napetosti uoči izbora za Kongres.
Republikancima već štete visoke cijene energije pred izbore u studenome, a širenje sukoba na Bliskom istoku dodatno komplicira situaciju. Svjetske cijene nafte u srijedu su prvi put u šest tjedana premašile 100 dolara po barelu.
"Predsjednik već ima problem s inflacijom, visokim cijenama goriva, nezadovoljstvom građana zbog troškova života, carinama Kanadi, trgovinskim ratom s Kanadom i carinama drugim zemljama", rekao je Dan Shapiro, bivši američki veleposlanik u Izraelu za vrijeme administracije Baracka Obame.
"Želi li dva mjeseca prije izbora za Kongres tome dodati još jedan gospodarski poremećaj u odnosima s velikim trgovinskim partnerima?"
Ne smiju ostaviti dojam da okreću leđa Izraelu
Bijela kuća ipak ima malo prostora za manevar. Ne želi se otvoreno sukobiti sa saveznicima zbog njihovih sankcija, ali istodobno ne može ostaviti dojam da se udaljava od Izraela nakon što je zajedno s njim ušla u sve nepopularniji rat na Bliskom istoku.
"Prilično bi apsurdno i nevjerodostojno izgledalo kada bi se administracija koja je izvršila invaziju na Iran, navodno na zahtjev Izraela, sada na bilo koji način distancirala od Izraelaca", rekao je Mills, referirajući se na Rubiovo prvotno obrazloženje rata s Iranom u ožujku.
Potpora Izraelu posljednjih je godina oslabila i među republikancima i među demokratima. Trumpova administracija ipak mora voditi računa o velikom broju republikanskih birača koji i dalje snažno podržavaju Izrael.
Trump se i ranije protivio sankcijama izraelskim doseljenicima. Jedan od njegovih prvih poteza nakon povratka u Bijelu kuću bio je ukidanje sankcija koje je administracija Joea Bidena uvela pojedinim izraelskim doseljenicima na Zapadnoj obali.
Dio republikanaca želi da se takva politika nastavi.
Nekoliko republikanskih zastupnika već je izrazilo nezadovoljstvo odlukom američkih saveznika da uvedu mjere povezane s izraelskim naseljima.
Zastupnik Randy Fine s Floride upozorio je tijekom vikenda na društvenim mrežama da bi sankcije mogle dovesti do toga da Florida, u skladu sa svojim zakonima, "zabrani poslovanje s državnim ili lokalnim vlastima svakoj britanskoj tvrtki koja bude prisiljena pridržavati se tih mjera".
Republikanska zastupnica Claudia Tenney iz New Yorka u srijedu je pak uputila pismo ministru financija Scottu Bessentu, pozivajući ga da preispita najavljena trgovinska ograničenja.
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