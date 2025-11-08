"malo smjernica"
Gradonačelnik gradonačelniku: Savjeti Billa de Blasija novom čelniku New Yorka
Bivši gradonačelnik New Yorka, demokrat Bill de Blasio, napisao je kolumnu u kojoj nudi savjete novom čelniku grada, Zohranu Mamdaniju, koji je na izborima pobijedio kandidata Andrewa Couoma.
Zohran Mamdani uskoro će otkriti ono što sam ja naučio na teži način: nitko se ne može uistinu pripremiti za tsunami-dinamiku prijelaza iz običnog čovjeka u vođu grada od 8,5 milijuna ljudi. Stoga, neka mi bude dopušteno, iz iskustva dvaju mandata na čelu New Yorka, ponuditi malo smjernica (ili barem utjehe) Zohranu i njegovu timu dok započinju svoje izvanredno putovanje u upravljanju gradom, piše Bill de Blasio za The Nation.
Postoje četiri područja koja mogu odlučiti hoće li prva godina mandata gradonačelnika biti uspješna ili ne: tim, jednostavnost, brzina i autentičnost.
Evo kako ih objašnjavam:
Tim:
Kad sam početkom ove godine započeo ozbiljnije razgovore sa Zohranom, impresioniralo me koliko pažljivo i promišljeno upija savjete. Uvijek je bio usmjeren na širu sliku i povijesno svjestan u razumijevanju uloge gradonačelnika. Promatrajući njegovu spremnost da surađuje s ljudima koji imaju iskustvo i uvid, bez obzira na ideološke razlike, stekao sam povjerenje da neće pogriješiti zapošljavajući isključivo iz vlastitog kruga, dodaje De Blasio.
Lako je i ugodno okružiti se dugogodišnjim lojalistima. No bolja strategija jest zadržati jezgru pouzdanih suradnika, a za druge funkcije tražiti iskusne stručnjake. To je najbolji način da se služi građanima New Yorka, a istodobno odupre „neprijateljskom okruženju“ koje će status quo snage iz biznisa, politike i medija pokušati iskoristiti da uguše Mamdanijevu viziju i uspjeh.
Jednostavnost:
Ne postoji mjesto dinamičnije od Gradske vijećnice New Yorka. Svaki dan je borba da se sačuva proaktivni plan od beskrajnih napada, kriza i stalne bujice problema. U takvom kontekstu, složenost je ozbiljna opasnost. Sve što nepotrebno usporava napredak može biti kobno za proces stvaranja političkog kapitala i kontinuiteta uspjeha, piše bivši gradonačelnik.
Srećom, nijedan kandidat u novijoj povijesti nije sačuvao svoju viziju tako jednostavnom i usredotočenom kao Zohran Mamdani. Ključno, osobito na početku, jest zadržati taj instinkt unatoč svakodnevnim izazovima vođenja ovako velikog grada.
Ja sam, ne baš originalno ali učinkovito, koristio prvih 100 dana predsjedništva Franklina D. Roosevelta kao uzor, što je mojem timu i meni omogućilo da postignemo velike rane pobjede s programima poput Pre-K for All, plaćenog bolovanja i poštenih ugovora za gradske radnike. To nam je dalo vrijeme za daljnje korake. Nismo pokušavali učiniti previše odjednom — i upravo nam je to omogućilo da postignemo mnogo više kasnije, dodaje.
Nažalost, nismo uvijek pogodili pravi pristup. Na primjeru moralno važne, ali politički manje značajne zabrane nehumanog korištenja kočija s konjima za prijevoz turista kroz Midtown Manhattan, izgubili smo priliku zbog pretjerano kompliciranog zakonodavnog pristupa.
Brzina:
Uspješni gradonačelnici znaju važnost djelovanja dok je željezo vruće. To je posebno točno kod progresivnih politika. Često sam razmišljao o tome da moj tim ne bi uspio ostvariti Pre-K for All i početak 3-K for All da smo čekali još samo godinu dana. Zato što smo iskoristili prvu dobru priliku, više od 500.000 djece u New Yorku već je imalo koristi od tih programa.
Isto vrijedi i u kriznim trenucima. Pravilo je jednostavno: ako misliš da nešto možda postaje ozbiljan problem, ponašaj se kao da već jest.
Tijekom mog mandata imali smo snježnu oluju s najvećom količinom padalina još od Građanskog rata. Moja ekipa i ja bili smo usredotočeni danima unaprijed, brzo smo reagirali i jasno komunicirali s javnošću. Zahvaljujući tome, grad se oporavio iznenađujuće brzo. No nekoliko godina kasnije, oluja koja se činila bezazlenom naglo je ojačala i izazvala golem zastoj na George Washington Bridgeu, paralizirajući promet pola dana. Naše zakašnjenje u reakciji produljilo je krizu. Očekivati kaos i biti spreman brzo se prilagoditi kad stvari izmaknu kontroli — to su ključni preduvjeti da Zohran uspješno provede svoj veći plan, piše De Blasio.
Autentičnost:
Zohran je vodio kampanju kao svoj istinski ja — i Newyorčani su to voljeli. Samo autentični Zohran može uspjeti u vođenju grada. Ima karizmatičnu osobnost i izvanredne komunikacijske vještine. Sad mora shvatiti da jedino on sam može potkopati vlastiti uspjeh ako počne oklijevati.
Rano sam naučio jednu središnju lekciju o Newyorčanima: ne podnose laži. Cijene izravnost, snagu i samopouzdanje — jer to je energija ovoga grada. Ako trepneš, prestaju ti vjerovati, dodaje.
Dok započinje izvanredno i puno nade novo razdoblje u najvećem američkom metropolisu, izabrao je pravog vođu za ovaj trenutak. Naš novi gradonačelnik ima jedinstven talent da nadahne Newyorčane. Pokazao je to u povijesnoj izbornoj kampanji. Sada mora taj talent iskoristiti kako bi obnovio istinski duh New Yorka — onaj koji uvijek gradi ono što svijet još nije vidio.
