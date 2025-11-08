Gradonačelnik gradonačelniku: Savjeti Billa de Blasija novom čelniku New Yorka

Tijekom mog mandata imali smo snježnu oluju s najvećom količinom padalina još od Građanskog rata. Moja ekipa i ja bili smo usredotočeni danima unaprijed, brzo smo reagirali i jasno komunicirali s javnošću. Zahvaljujući tome, grad se oporavio iznenađujuće brzo. No nekoliko godina kasnije, oluja koja se činila bezazlenom naglo je ojačala i izazvala golem zastoj na George Washington Bridgeu, paralizirajući promet pola dana. Naše zakašnjenje u reakciji produljilo je krizu. Očekivati kaos i biti spreman brzo se prilagoditi kad stvari izmaknu kontroli — to su ključni preduvjeti da Zohran uspješno provede svoj veći plan, piše De Blasio.