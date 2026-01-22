Bivši šef EK-a: EU ima karte u svojim rukama. Nismo rob SAD-u

Jean-Claude Juncker, koji je vodio Europsku komisiju tijekom prve administracije Donalda Trumpa, izjavio je za Euronews da se EU „ne može podvrgnuti neo-kolonijalnom ponašanju” Sjedinjenih Američkih Država.
Dok se predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u srijedu obraćao svjetskim čelnicima na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, bivši predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker gostovao je u glavnoj emisiji Euronewsa Europe Today kako bi komentirao američke prijetnje preuzimanjem Grenlanda.
Juncker je pozvao Europljane da u rješavanju napetosti sa SAD-om daju prednost diplomaciji, naglasivši da „Europska unija ima karte u svojim rukama”. „Možemo koristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju, a koji bi ozbiljno naštetili američkom gospodarstvu, i ne bismo se trebali suzdržavati od njihove uporabe ako to bude potrebno”, rekao je Juncker.
Time je aludirao na instrument protiv prisile (anti-coercion instrument) koji neki čelnici EU-a, osobito francuski predsjednik Emmanuel Macron, žele primijeniti protiv Sjedinjenih Država.
Nadimka „bazuka”, instrument protiv prisile snažan je alat usvojen 2023. godine koji EU-u omogućuje kažnjavanje neprijateljski nastrojenih zemalja zbog „gospodarske ucjene” ograničavanjem trgovinskih dozvola i zatvaranjem pristupa jedinstvenom tržištu.
„Neo-kolonijalno ponašanje”
Juncker ima iskustva u odnosima s američkim predsjednikom: 2018. godine, kada je prijetio trgovinski rat, uspio je deeskalirati sukob. No ovaj tjedan rekao je da je kontekst danas vrlo drukčiji.
„Ne mislim da je on trenutačno u nekom naročito slušačkom raspoloženju”, rekao je Juncker o Trumpu. „Postalo je sve teže razgovarati s njim na prijateljski način.”
Pozvao je EU da bude odlučniji prema SAD-u i da pokaže „da smo spremni braniti europske interese”. Na pitanje što bi učinio da je još uvijek predsjednik Komisije, odgovorio je da bi se suočio s američkim predsjednikom i objasnio mu „da Europska unija ne može biti podvrgnuta bilo kakvom obliku neo-kolonijalnog ponašanja”.
„EU nije rob Sjedinjenih Američkih Država. On to zna, ali to ne uzima u obzir, barem ne javno.”
Trumpove prijetnje mogle bi dovesti do kraja transatlantskog saveza
Juncker je rekao da je Trumpov jednosatni govor bio „manje agresivan” nego što je očekivao, ali ipak „nije ohrabrujući”.
Iako je američki predsjednik isključio mogućnost vojnog napada na Grenland, ponovno je potvrdio potrebu da ga se preuzme putem pregovora. Također ga je nazvao „gigantskim komadom leda” i više ga je puta nazvao „Island”.
Sada savjetnik aktualne predsjednice Komisije Ursule von der Leyen, Juncker je za Euronews rekao da bi Trumpove prijetnje mogle dovesti do kraja transatlantskog saveza.
„Ako jedna članica NATO-a napadne ili zaprijeti drugoj članici NATO-a, time se pokreće proces na čijem bismo kraju mogli svjedočiti raspadu NATO-a”, rekao je.
