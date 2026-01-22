Bivši šef EK-a: EU ima karte u svojim rukama. Nismo rob SAD-u

Juncker je pozvao Europljane da u rješavanju napetosti sa SAD-om daju prednost diplomaciji, naglasivši da „Europska unija ima karte u svojim rukama”. „Možemo koristiti sve instrumente koji su nam na raspolaganju, a koji bi ozbiljno naštetili američkom gospodarstvu, i ne bismo se trebali suzdržavati od njihove uporabe ako to bude potrebno”, rekao je Juncker.