Hakeri su poremetili satelitske prijenose iranske državne televizije kako bi emitirali snimke koje podržavaju prognanog prijestolonasljednika zemlje i pozivaju sigurnosne snage da ne “uperuju oružje u narod”, pokazale su internetske snimke rano u ponedjeljak. Riječ je o najnovijem poremećaju koji slijedi nakon masovnih prosvjeda diljem zemlje.
Napad dolazi u trenutku kada je broj poginulih u obračunu vlasti s prosvjedima dosegnuo najmanje 3.919 ljudi, prema navodima aktivista. Oni strahuju da bi taj broj mogao biti znatno veći kako informacije postupno izlaze iz zemlje koja je i dalje pod strogim režimom isključenja interneta, prenosi ABC News.
Snimke su emitirane u nedjelju navečer na više kanala koji se putem satelita emitiraju iz Islamske Republike Iran Broadcasting (IRIB), državnog medija koji ima monopol nad televizijskim i radijskim emitiranjem u zemlji. Video je prikazivao dva isječka prognanog prijestolonasljednika Reze Pahlavija, a zatim i snimke sigurnosnih snaga i drugih osoba u, kako se činilo, iranskim policijskim uniformama. Bez pružanja dokaza tvrdilo se da su neki “položili oružje i položili prisegu vjernosti narodu”.
“Ovo je poruka vojsci i sigurnosnim snagama”, stajalo je u jednoj grafici. “Ne uperujte oružje u narod. Pridružite se naciji za slobodu Irana.”
BREAKING: Moments ago, every state-run TV channel in Iran was taken over by Iranian hackers.— Hen Mazzig (@HenMazzig) January 18, 2026
The regime’s propaganda machine was broadcasting a message from Reza Pahlavi calling on the Iranian forces to defect and join the nationwide uprising to overthrow the Ayatollah. pic.twitter.com/P92pbPvHnc
Poluslužbena novinska agencija Fars, za koju se vjeruje da je bliska iranskoj paravojnoj Revolucionarnoj gardi, citirala je priopćenje državne televizije u kojem se priznaje da je signal u “nekim dijelovima zemlje nakratko poremećen od nepoznatog izvora”. Nije navedeno što je točno emitirano.
Ured Reze Pahlavija potvrdio je da je došlo do poremećaja u kojem je prikazan prijestolonasljednik, ali nije odgovorio na pitanja agencije Associated Press o samom hakerskom napadu.
“Imam posebnu poruku za vojsku. Vi ste nacionalna vojska Irana, a ne vojska Islamske Republike”, rekao je Pahlavi u emitiranom obraćanju. “Imate dužnost štititi vlastite živote. Nemate još puno vremena. Pridružite se narodu što prije.”
Snimke koje su se dijelile na društvenim mrežama izvan Irana, moguće od onih koji koriste satelitski sustav Starlink kako bi zaobišli gašenje interneta, pokazivale su da se hakiranje odvijalo na više kanala istodobno. Pahlavijeva kampanja također je podijelila te snimke.
ویدئوی دیگری از هک شبکههای تلویزیونی رژیم جمهوری اسلامی با تصاویر انقلاب ملی ایران و پیامهای شاهزاده رضا پهلوی pic.twitter.com/wHvvrynalp— Reza Pahlavi Communications (@PahlaviComms) January 18, 2026
Nedjeljni napad nije prvi put da su iranski eteri bili poremećeni. Godine 1986. The Washington Post izvijestio je da je CIA Pahlavijevim saveznicima osigurala “minijaturizirani televizijski odašiljač za 11-minutno tajno emitiranje” u Iran, kojim je piratiziran signal dviju postaja Islamske Republike.
Godine 2022. više kanala emitiralo je snimke vođa prognane oporbene skupine Mujahedin-e-Khalq te grafiku koja je pozivala na smrt iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija.
Pahlavijev otac, šah Mohammad Reza Pahlavi, pobjegao je iz Irana uoči Islamske revolucije 1979. godine. Sin je 8. siječnja pozvao prosvjednike da izađu na ulice nakon što su iranske vlasti ugasile internet i drastično pojačale represiju.
Koliku podršku Pahlavi uživa unutar Irana ostaje otvoreno pitanje, iako su se na prosvjedima mogli čuti i uzvici podrške šahu.
