Snimke su emitirane u nedjelju navečer na više kanala koji se putem satelita emitiraju iz Islamske Republike Iran Broadcasting (IRIB), državnog medija koji ima monopol nad televizijskim i radijskim emitiranjem u zemlji. Video je prikazivao dva isječka prognanog prijestolonasljednika Reze Pahlavija, a zatim i snimke sigurnosnih snaga i drugih osoba u, kako se činilo, iranskim policijskim uniformama. Bez pružanja dokaza tvrdilo se da su neki “položili oružje i položili prisegu vjernosti narodu”.