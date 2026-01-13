Axios: Witkoff s Rezom Pahlavijem raspravljao o iranskim prosvjedima

Izaslanik Bijele kuće Steve Witkoff se tijekom vikenda tajno sastao s Rezom Pahlavijem, sinom izgnanog iranskog šaha i istaknutom ličnosti fragmentirane oporbe, kako bi raspravili o prosvjedima koji su izbili u Iranu, objavio je portal Axios, citirajući neimenovanog američkog dužnosnika.
Bio je to prvi sastanak na visokoj razini između iranske oporbe i administracije predsjednika Donalda Trumpa otkako su u Iranu prije 15 dana izbili prosvjedi. Pahlavi se pokušava nametnuti kao "prijelazni" vođa u slučaju pada režima u Iranu.
Pahlavi, sin šaha koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979., predvodi oporbenu frakciju iz izgnanstva u Sjedinjenim Američkim Državama. Tijekom protekla dva tjedna, Pahlavi se pojavljivao na američkoj televiziji gdje je pozivao Trumpovu administraciju da intervenira i podrži prosvjednike.
Tim Bijele kuće za nacionalnu sigurnost je u utorak ujutro održao sastanak kako bi razmotrio moguće odgovore na prosvjede. Predsjednik Trump nije prisustvovao sastanku.
"Raste broj poginulih"
Viši američki dužnosnik je za Axios rekao da su rasprave unutar administracije u relativno ranoj fazi.
"Još uvijek nismo u procesu donošenja odluka što se tiče vojnog djelovanja", kazao je dužnosnik, koji je priznao da je teško predvidjeti što će Trump odlučiti.
Prosvjedi su se u utorak nastavili u gradovima diljem Irana. Procjene broja poginulih su naglo narasle, ali se također međusobno jako razlikuju.
Izrael je sa SAD-om podijelio svoju procjenu prema kojoj je ubijeno najmanje 5000 prosvjednika, kazao je američki dužnosnik.
"Iranci provode ogromnu represiju", rekao je.
Trump je iranski narod u utorak pozvao da "nastavi prosvjedovati" i da "preuzme" vladine institucije, dodajući da "pomoć stiže".
Na pitanje novinara o tome na što je mislio, Trump je odgovorio: "Morat ćete to (sami) dokučiti" te naglasio da misli da bi Amerikanci "trebali napustiti" Iran.
