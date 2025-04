Hamas reagirao na najavu Francuske o priznavanju Palestine

Podijeli :

REUTERS/Dawoud

Dužnosnik islamističkog pokreta Hamasa u četvrtak je najavu Emmanuela Macrona o mogućem priznavanju palestinske države u lipnju ocijenio "važnim korakom" koji bi predstavljao napredak prema pravima Palestinaca.

“Francuska, kao zemlja koja ima političku težinu i kao stalna članica Vijeća sigurnosti, sposobna je predvoditi u smjeru pravednih rješenja i okončanja okupacije te ostvarenja težnji palestinskog naroda”, rekao je Mahmud Mardawi.

Macron je u srijedu u razgovoru za televiziju France 5 rekao da bi Pariz u lipnju mogao priznati palestinsku državu, ali i da bi zauzvrat neke bliskoistočne zemlje mogle priznati Izrael.

“Moramo krenuti prema priznavanju (palestinske države). I tijekom sljedećih nekoliko mjeseci ćemo to učiniti. Ne radim to da bih nekome udovoljio. Učinit ću to jer će u nekom trenutku to biti pravično”, rekao je.

Macron u lipnju sa saudijskim princom Mohamedon bin Salmanom organizira konferenciju o dvodržavnom rješenju i to bi okupljanje, prema diplomatskim izvorima, možda mogao biti “pogodan trenutak” koji Francuska čeka da eventualno prizna palestinsku državu. Očekuje, međutim, da dođe i do priznavanja Izraela od strane nekih bliskoističnih država.

Macron: Francuska bi mogla priznati palestinsku državu

“Naš je cilj da u lipnju, zajedno sa Saudijskom Arabijom, predsjedamo konferencijom na kojoj bi mogli finalizirati plan recipročnog priznavanja”, rekao je Macron.

Konferencija kojom će u New Yorku predsjedati Pariz i Rijad ima za cilj stvaranje palestinske države te priznavanje Izraela od strane “svih koji brane Palestinu”.

Među zemljama koje ne priznaju Izrael su Iran, Sirija, Jemen i Saudijska Arabija.

Također je u razgovoru s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem u utorak u Kairu podržao arapski plan obnove Gaze kao “realističan” i koji, za razliku od američkog plana, ne predviđa raseljavanje stanovnika Gaze, ali i istaknuo da “Hamas ne smije ni na koji način sudjelovati u upravljanju Pojasa Gaze i ne smije više predstavljati nikakvu prijetnju Izraelu”.

Izrael osuđuje priznavanje fiktivne palestinske države

“Jednostrano priznavanje neke fiktivne palestinske države , od strane bilo koje zemlje, u stvarnosti za koju svi znamo kakva je, biti će samo nagrada za terorizam i vjetar u leđa Hamasu”, rekao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar.

Po njegovim riječima, “to neće donijeti mir, sigurnost i stabilnost našoj regiji, već sasvim suprotno: udaljit će nas još više od svega toga”.

Pozivi za dvodržavnim rješenjem su se pojačali nakon novog rata u Gazi koji je počeo Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada 2023.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.