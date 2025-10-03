Hamas traži još vremena da prouči Trumpov plan za Gazu

Od tada je otprilike dva milijuna opkoljenih stanovnika više puta raseljeno. Više od dva tjedna njihova vojska vodi ofenzivu u gradu Gazi, predstavljenom kao posljednje uporište Hamasa, čiji su stanovnici bili prisiljeni pobjeći na jug. Ujedinjeni narodi, međutim, inzistiraju da ne postoji sigurno utočište za Palestince, opisujući sigurne zone koje je Izrael na jugu odredio kao "mjesta smrti".