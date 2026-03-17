SPORNI SASTANAK
Dubravka Šuica: Samo da razjasnim ovu situaciju... EU nije legitimizirala Odbor za mir
Europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica odgovorila je u intervjuu za Euronews na kritike zbog svoje prisutnosti na prvom sastanku Odbora za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa u veljači. Šuica je poručila da EU "nije legitimizirala" kontroverznu inicijativu.
Šuica je izazvala negodovanje među zemljama EU kad je 19. veljače kao promatračica prisustvovala sastanku koji je Trump sazvao u Washingtonu. Francuska i Španjolska poručile su da je njezina prisutnost bila u suprotnosti s ugovorima EU, jer institucija koju predstavlja nema kompetencije za određivanje vanjske politike EU.
Četrnaest država članica EU poslalo je diplomatske ili službene predstavnike na skup, unatoč tome što je nekoliko vlada EU-a i sama izvršna vlast EU izrazila velike sumnje u legitimnost Odbora i njegovu kompatibilnost s poveljom Ujedinjenih naroda. Samo deset dana kasnije, SAD i Izrael izveli su prve napade na Iran, što je izazvalo ekslaciju sukoba na Bliskom istoku.
Upitana je li Odbor još uvijek vjerodostojan usred rata koji je pokrenuo, Šuica je za Euronews odgovorila: "Teško je reći je li vjerodostojan ili ne. U tom trenutku, bio je namijenjen obnovi Gaze i mislim, bez obzira na ovu situaciju koja se razvija na Bliskom istoku, ne bismo smjeli zaboraviti Gazu". Dodala je da se moramo koncentrirati na Gazu, jer tamošnja situacija ostaje teška.
Povelja u kojoj je opisan mandat Odbora, objavljena prije prvog radnog sastanka u veljači, ne spominje Gazu ili palestinske teritorije. Odbor je široko kritiziran zbog svog globalnog mandata koji naizgled ima za cilj zamijeniti Ujedinjene narode i zbog povjeravanja sveobuhvatnih ovlasti Trumpu kao doživotnom predsjedniku.
"Samo da razjasnim ovu situaciju, poziv za Odbor za mir primila je predsjednica Ursula von der Leyen, a ja sam je predstavljala na tom sastanku. Dakle, to ne znači da smo legitimizirali ovaj odbor. Bili smo tamo jer smo samo promatrali što se događa", rekla je, Šuica i dodala je da je to bila "dobra prilika" za nju, kao povjerenicu koja nadzire suradnju EU-a sa sjevernoafričkim i bliskoistočnim zemljama na Mediteranu, da se sastane sa svojim kolegama.
"Istodobno, nismo u skladu s nekim poslovnikom Odbora za mir, s opsegom i različitim pitanjima, tako da nismo članovi. Bili smo tamo iz kurtoaznih razloga", dodala je za Euronews.
"Samo diplomacija funkcionira"
Šuica je rekla i da Europska unija poziva na "dijalog, deeskalaciju i diplomaciju" kako se kriza na Bliskom istoku ne bi produbila. "Ne podržavamo nikakav sukob. Pozivamo sve, sve snage tamo, na deeskalaciju jer to nikome ne donosi ništa dobro", poručila je.
Kao dio svog mandata, Šuica je nedavno pokrenula "Pakt za Mediteran" čiji je cilj preoblikovanje odnosa sa zemljama južnog susjedstva, koje uključuju zemlje Bliskog istoka poput Libanona, Sirije i Izraela, usred rastuće globalne nestabilnosti.
Pakt se bavi nizom pitanja, uključujući trgovinsku integraciju, migracije i upravljanje granicama, kao i rastuću ulogu regije u lancu opskrbe EU-a poljoprivredom, gnojivima i kritičnim sirovinama. Njegov je opći cilj promicanje mira, prosperiteta i stabilnosti.
Na pitanje kako je na Pakt utjecao spiralni sukob koji ugrožava sigurnost i ekonomsku stabilnost regije, Šuica je izrazila optimizam da EU još uvijek može postići svoje ciljeve i da će akcijski plan za provedbu Pakta biti podržan kad se čelnici EU-a okupe na neformalnim razgovorima na Cipru u travnju.
