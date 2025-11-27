Oglas

javno priznali

Hamas zatražio evakuaciju svojih boraca iz tunela

author
Hina
|
27. stu. 2025. 06:18
AFP
Bashar TALEB / AFP

Palestinska ekstremistička skupina Hamas pozvala je zemlje posrednice da izvrše pritisak na Izrael kako bi desecima njegovih boraca dopustio napuštanje tunela u kojima su zarobljeni u Pojasu Gaze.

Ovo je prvi put da je islamistička skupina javno priznala da su neki od njezinih boraca zarobljeni u tunelima.

Ovaj zahtjev je uslijedio nakon što je izraelska vojska prošli tjedan objavila da je ubila više od 20 članova Hamasa "koji su pokušavali pobjeći iz podzemne terorističke infrastrukture u tom području" i pritom uhitila njih osam.

"Smatramo (Izrael) u potpunosti odgovornim za živote naših boraca i pozivamo posrednike da odmah djeluju kako bi izvršili pritisak i osigurali da se naši sinovi mogu vratiti kući," navodi se u izjavi Hamasa.

Već nekoliko tjedana izraelski mediji izvještavaju da je između 100 i 200 članova Hamasa zarobljeno u mreži tunela ispod grada Rafaha, u području Pojasa Gaze pod izraelskom vojnom kontrolom.

Prema sporazumu o prekidu vatre koji su posredovale Sjedinjene Države, a koji je stupio na snagu 10. listopada, izraelska vojska mora se povući s obalnog dijela palestinskog teritorija, iza "žute linije" koja označava područje pod izraelskom kontrolom.

U studenom je na poslovnoj konferenciji u Miamiju američki posebni izaslanik Steve Witkoff aludirao na "200 boraca zarobljenih u Rafahu", sugerirajući da bi njihova predaja mogla biti "test" za provedbu primirja od strane Izraela i Hamasa.

Međutim, Izrael se ne čini spremnim na kompromis oko rješenja koje bi im omogućilo siguran prolaz iz tunela.

Glasnogovornik izraelske vlade rekao je u studenom za AFP da premijer Benjamin Netanyahu "neće dopustiti siguran prolaz 200 terorista Hamasa", te da ostaje "čvrst u svojoj namjeri da demontira vojne sposobnosti Hamasa i demilitarizira Pojas Gaze".

Teme
hamas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
