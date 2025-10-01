voditelj o etosu ratovanja
VIDEO / Veterani o uvredljivom govoru Hegsetha: Egocentričan i opasan
Govor američkog ministra rata (bivše Ministarstvo obrane) o tjelesnoj spremi i doktrini smrtonosnosti viđen je kao „egocentričan“ i „opasan“
"Padaju mi na pamet mnoge riječi neprikladne za medije"
Naveed Shah, veteran i aktivist koji je služio kao vojni novinar (specijalist za odnose s javnošću u vojsci), iznimno se našao bez pravih riječi da opiše govor novoimenovanog „ministra rata“ časnicima u utorak.
„Mnoge riječi koje mi padaju na pamet nisu prikladne za tisak“, rekao je Shah, direktor politike organizacije za zagovaranje veterana Common Defense. „Ljudi u toj prostoriji koji su služili 20, 30 i više godina u uniformi ne trebaju Petea Hegsetha da im govori o etosu ratnika.“
Hegsethov sat vremena dug govor u stilu TED talka, u kojem je govorio o tjelesnoj spremi, doktrini smrtonosnosti i opasnostima DEI-a (diversity, equity, inclusion / raznolikost, jednakost, inkluzija), privukao je svakako više pozornosti nego što bi to učinio običan memorandum, a možda i više nego sat vremena dug, politički nabijen govor Donalda Trumpa koji je uslijedio, piše Guardian.
WTF??? Drunk Hegseth just called for the USA to abandon the Geneva Conventions — saying our troops should ignore “stupid rules of engagement.”— Morgan J. Freeman (@mjfree) September 30, 2025
FYI: Those “rules” were created after WWII to stop WAR CRIMES. Hegseth is defending atrocities on live TV. pic.twitter.com/V8RTvnzLTx
U tajnosti sazvan sastanak 800 generala i admirala
„Mislio sam da je to bilo uvredljivo“, rekao je o govoru Dana Pittard, umirovljeni general koji je zapovijedao vojnicima u Iraku i koautor knjige Hunting the Caliphate., odbacivši Hegsethovu tvrdnju da su viši časnici druge boje kože – poput njega – napredovali zahvaljujući nepostojećem sustavu kvota.
Na internetskim forumima vojnih skupina uoči bez presedana, u tajnosti sazvanog sastanka 800 generala i admirala u bazi marinaca Quantico u Virginiji, nagađalo se da će se tražiti neka zakletva lojalnosti administraciji, javna smjenjivanja ili objava rata.
Pete Hegseth:— Clash Report (@clashreport) September 30, 2025
We have the strongest, most lethal, most prepared military on the planet.
Nobody can touch us. It is not even close. pic.twitter.com/2k8sDibc0s
Neki su to opisali kao karmičku osvetu za desetljeća obaveznih sat vremena dugih „safety briefing-a“ koje su zapovjednici održavali vojnicima prije vikenda. Mnogi su se pitali i je li ovaj skupi sigurnosni izazov mogao biti riješen jednim mailom.
„Svakako, obraćanje vojsci može biti korisno ili dobrodošlo, ali okupiti više od 800 generala i viših savjetnika iz cijelog svijeta u tu prostoriju neposredno prije vladinog shutdowna? To nisu samo loša percepcija ili loša strategija“, rekao je Shah. „Jedna loša prehlada mogla je ugroziti čitav naš zapovjedni lanac.“
Pittard je rekao da je u ovlasti ministra obrane sazvati takav sastanak, ali da je cijela predstava bila „egocentrična“ i rasipanje resursa. A Trumpovi kasniji komentari stvorili su „opasnu sklisku stazu … pretvaranja svega u politički teren“, kazao je.
„Govorio je o bivšem zapovjedniku, predsjedniku Bidenu, a zatim o ‘neprijatelju iznutra’. To je vrlo opasna skliska staza kada se tako nešto izgovara pred vojnim vodstvom SAD-a. Vrlo opasno.“
Žene u borbenim ulogama
Hegsethova rasprava o standardima tjelesne spremnosti za žene u borbenim ulogama naišla je na nijansiranije reakcije, posebno od žena koje su služile. Hegseth je rekao da će žene u borbenim ulogama morati zadovoljiti iste standarde tjelesne spremnosti kao muškarci, uključujući nošenje tijela suboraca i marširanje s teškom opremom. „Ako žene uspiju, izvrsno. Ako ne, to je to“, rekao je.
„Ja sam zagovornica pravednosti i ono što vidim jest da se otvara put ka pravednosti“, rekla je Sally Roberts, veteranka rata u Afganistanu i osvajačica svjetske medalje za američku reprezentaciju u ženskom hrvanju, osnivačica inicijative Wrestle Like A Girl, koja se zalaže za mogućnosti ženskog hrvanja u školama i drugdje.
BREAKING: Hero fighter pilot Amy McGrath goes viral with a BRUTAL takedown of Donald Trump and MAGA Defense Secretary Pete Hegseth after their deranged speech to American generals.— Occupy Democrats (@OccupyDemocrats) October 1, 2025
This is what a REAL soldier sounds like...
"Pete Hegseth still has a lot to learn, I think,… pic.twitter.com/aVRkSQXMjT
Omalažavajući komentari o "muškom standardu"
Roberts je rekla da joj nije bilo dopušteno služiti u nekim elitnim jedinicama, unatoč njezinoj fizičkoj spremi. „Zadržali su me jer se nisam uklapala u njihovu predodžbu tko bi trebao biti u tim jedinicama, a mislim da ovo sada ima potencijal izjednačiti uvjete za one visoko sposobne, ambiciozne žene koje žele uspjeti, ali imaju prepreke na ulasku.“
Amy McGrath, umirovljena vojna pilotkinja i bivša kandidatkinja za Senat, opisala je Hegsethove komentare o ženama kao omalovažavajuće.
„Tvrdio je da se vojska treba ‘vratiti muškom standardu’ u borbenim poslovima (iz 1990-ih!), ali istina je: nikada nije postojalo odvojeno muško i žensko mjerilo“, napisala je na Instagramu. „Kada su žene ušle u borbene uloge, postavljen je jedan standard i mi ga od tada ispunjavamo. Ili možeš obaviti posao ili ne možeš. Točka.“
Kriptlloška tehničarka: Nije kvalificiran za ništa osim voditelja na Foxu
Tamara Stevens, bivša mornarička kriptološka tehničarka, rekla je da ju je Hegsethova rasprava o „smrtonosnosti“ više zabrinula od svega ostalog, osobito u kontekstu Trumpovih komentara o korištenju raspoređivanja vojske u američkim gradovima kao obuke.
„U osnovi, on kaže da nismo ništa bolji od Hamasa jer ljudi se pridružuju jer žele uništavati i ubijati“, rekla je. „Za svakoga tko je bio u vojsci, on nije kvalificiran za ministra obrane. Jedva je kvalificiran da bude voditelj na Fox Newsu.
Ali reći takve stvari pred najuglednijim generalima i admiralima naše vojske? Ima li on časti, kada govori da mi ne pripadamo u civilizirano društvo? Možda on ne pripada.“
