"zaštitno lice"
Hegsethova crkva propovijeda da se žene moraju pokoravati svojim muževima
Prvi čovjek Pentagona Pete Hegseth pozvao je početkom godine kršćanskog nacionalističkog pastora Douga Wilsona, koji se protivi tome da žene imaju pravu glasa, da propovijeda u Ministarstvu obrane.
Šest mjeseci prije toga, Hegseth je prisustvovao prvoj službi nove crkve koju je u Washingtonu osnovala Wilsonova mala denominacija sa sjedištem u Idahu, pod nazivom Zajednica reformiranih evanđeoskih crkava (CREC).
Mreža od oko 160 kongregacija diljem svijeta, čiji je Hegseth član, zastupa duboko konzervativne, patrijarhalne poglede na obitelj, društvo i ulogu religije u politici. Među njima su stavovi da bi se žene trebale pokoravati svojim muževima te da je Amerika utemeljena kao kršćanska nacija, što je koncept koji većina znanstvenika odbacuje.
Nova kongregacija, Kristova Crkva u Washingtonu, smještena u blizini Kongresa, počela je s radom nekoliko mjeseci nakon druge inauguracije predsjednika Donalda Trumpa.
"Znali smo da će biti zainteresiranih za teološku i kulturnu viziju koju iznosimo", izjavio je za AFP Joe Rigney, pastor CREC-a koji je ondje propovijedao nekoliko puta.
"Iako je naša nacija utemeljena kao kršćanska nacija, ona koja priznaje da je Bog iznad svega, udaljili smo se od toga. Naš trud usmjeren je na odlazak u Washington kako bismo podsjetili svakoga tko želi slušati, od vrha do dna - od tajnika kabineta i senatora do konobara i domaćica - da je Isus Gospodin."
"Zaštitno lice"
Hegseth, bivši voditelj Fox Newsa, koji na bicepsu nosi tetovažu križarskog pokliča "Deus Vult" (Bog to želi), omogućio je Wilsonovoj mreži i kršćanskom nacionalizmu veću vidljivost.
Ta ideologija, koja teži spajanju američkog i kršćanskog identiteta, postoji desetljećima, ali je ojačala tijekom Trumpovih administracija.
Hegseth u svoje je javne izjave uključio izrazito religiozan jezik. "Neka svaki metak pogodi svoju metu protiv neprijatelja pravednosti i naše velike nacije", molio je na službi u Pentagonu u ožujku, ubrzo nakon što je počeo rat s Iranom.
"Pete Hegseth je svojevrsno zaštitno lice tog militantnog kršćanstva i militantnog patrijarhata", rekla je profesorica povijesti na Sveučilištu Calvin, Kristin du Mez.
Osnivanje crkve u Washingtonu ključno je za Wilsonov cilj pretvaranja američke prijestolnice iz "Babilona", grada koji se u Bibliji često koristi kao simbol idolopoklonstva, u "Novi Jeruzalem".
Wilson, koji se dugo smatrao marginalnom figurom čak i među evanđeoskim kršćanima, postupno se kreće "prema glavnoj struji", rekla je du Mez.
Kršćanska nacija?
Većina znanstvenika i povjesničara ne prihvaća ideju da su Sjedinjene Države utemeljene kao kršćanska nacija, ukazujući na izostanak referenci na Isusa ili kršćanstvo u Ustavu ili drugim osnivačkim dokumentima.
To je vjerovanje "uvelike projekcija njihove vlastite interpretacije kršćanstva", rekao je Sam Perry, profesor na Sveučilištu Baylor.
Perry i drugi stručnjaci također navode da Prvi amandman Ustava koji zabranjuje Kongresu uspostavljanje državne religije i jamči vjersku slobodu, osigurava odvojenost crkve i države.
Wilson redovito dijeli svoje mišljenje o politici i aktualnim događajima na svom blogu, raspravljajući o tome je li rat u Iranu "pravedan rat" i izražavajući protivljenje 19. amandmanu koji je ženama dao pravo glasa. Umjesto toga, on smatra da bi glave kućanstava, obično muškarci, trebali glasati u ime obitelji.
U očima CREC-a, značajne političke pobjede uključuju poništavanje presude Roe v. Wade, kojom je bilo zajamčeno ustavno pravo na pobačaj, rekao je Rigney. Dodao je i da se mole za poništenje odluke kojom je legaliziran istospolni brak.
Još jedan prioritet je imigracija, što je, prema njegovim riječima, jedan od razloga zašto se Amerika "udaljila od svojih kršćanskih korijena".
Kršćanski nacionalisti imali su određeni utjecaj pod bivšim predsjednikom Ronaldom Reaganom 1980-ih, ali ih se tada nije shvaćalo tako ozbiljno kao danas, rekla je Julie Ingersoll, profesorica religije. "U posljednje vrijeme retorika u javnosti postaje sve žešća", zaključila je.
Što se tiče Kristove Crkve u Washingtonu, Rigney kaže da njegova zajednica želi održivu prisutnost, neovisnu o "izbornim ciklusima".
"Ako se administracija promijeni, kako će to utjecati na crkvu? Još nismo sigurni. Morat ćemo pričekati i vidjeti."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare