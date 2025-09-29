"Trump je na putu da pritisne Putina da završi rat na jedini realan način"

"To će biti izbor ruskog društva. Mislim da su oni itekako svjesni toga što se događa. Ako žele rasulo, mogu i to u jednom trenutku dobiti. Mora tamo biti zdravog razmišljanja, bez obzira na sve. Možete govoriti da se borite protiv čitavog Zapada, ali dobro znate da to nije istina. I sada je pitanje: dokad želite tako? Jer ovu vrstu pobjede, kakva bi bila prezentabilna za Putina - a to je kapitulacija - ne može dobiti od Zapada, ne može dobiti od Ukrajinaca, a očigledno ne može dobiti niti vlastitim snagama. Razumni ljudi bi trebali razmisliti da to zaustave."