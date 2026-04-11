ne prihvaća sustav naplate

Trump: Hormuški tjesnac će uskoro biti otvoren, sa ili bez pomoći Irana

N1 Info
11. tra. 2026. 08:05
Donald Trump
Trump kaže da Washington neće prihvatiti da Iran uvede svojevrsni sustav naplate prolaza u tom ključnom plovnom putu.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da će se Hormuški tjesnac “prilično uskoro” ponovno otvoriti, sa ili bez pomoći Irana, dok de facto blokada tog plovnog puta od strane Teherana i dalje potresa globalne opskrbe energijom, piše Al Jazeera.

Govoreći novinarima u petak, uoči mirovnih razgovora između američkih i iranskih dužnosnika u Pakistanu, Trump je rekao da će SAD “otvoriti Zaljev” te da su druge zemlje spremne “pomoći”.

“Neće biti lako”, rekao je Trump.

“Rekao bih ovo: otvorit ćemo to prilično uskoro”, dodao je.

Trump, koji nije pojasnio na koji način Washington planira deblokirati taj ključni pomorski prolaz, također je rekao da neće prihvatiti da Iran uvede svojevrsni sustav naplate prolaza u tjesnacu.

Teheran je naznačio da namjerava naplaćivati brodovima naknade za siguran prolaz čak i u slučaju da se postigne dogovor sa SAD-om o okončanju rata.

“Ako to rade, nećemo dopustiti da se to dogodi”, rekao je Trump novinarima prije ukrcaja u Air Force One u bazi Joint Base Andrews u Camp Springsu, Maryland.

Trump je rekao da je osigurati da Iran ne posjeduje nuklearno oružje prioritet u bilo kakvom sporazumu te da bi se tjesnac “automatski” otvorio.

“Bez nuklearnog oružja, to je 99 posto svega”, rekao je Trump.

“Tjesnac će se otvoriti”, dodao je. “Ako ga samo ostavimo… inače oni ne zarađuju novac.”

Unatoč objavi dvotjednog primirja između SAD-a i Irana u utorak, plovidba kroz tjesnac i dalje je praktički zaustavljena, što remeti oko petine globalnih tokova nafte i prirodnog plina.

U petak su kroz tjesnac prošla samo dva broda, u odnosu na pet prethodnog dana, prema podacima S&P Global Market Intelligencea.

Od početka primirja, samo 22 broda s uključenim sustavom automatske identifikacije napustila su tjesnac, prema toj analitičkoj kući, u usporedbi s oko 135 dnevnih prolazaka prije rata.

Više od 600 plovila, uključujući 325 tankera, i dalje je blokirano u Zaljevu zbog zatvaranja tjesnaca, prema Lloyd’s List Intelligenceu.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
