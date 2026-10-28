TEŠKO JE OZLIJEĐENA
Horor u Njemačkoj: Vuk napao djevojčicu u parku
Osmogodišnja djevojčica teško je ozlijeđena u napadu divlje životinje u parku Johannismühle u njemačkom Brandenburgu, a prema prvim informacijama, napao ju je vuk.
Oglas
Dijete je napadnuto u srijedu ujutro u ograđenom prostoru za životinje u parku u mjestu Baruth. Na mjesto događaja upućene su brojne hitne službe, a djevojčica je helikopterom prevezena u bolnicu u berlinskoj četvrti Marzahn.
Glasnogovornica Policijske uprave Zapad potvrdila je za njemački list BILD da je policija u 9.30 sati zaprimila dojavu o napadu životinje na dijete, prenosi Fenix magazin.
"Jutros smo dobili informaciju da je dijete na području Barutha napala jedna ili više životinja te da je ozlijeđeno. Ondje je sletio helikopter hitne medicinske pomoći. Rasvjetljavanje okolnosti događaja u tijeku je na mjestu nesreće", izjavila je glasnogovornica.
Prema izvješću novinara BILD-a s mjesta događaja, djevojčica je helikopterom hitne medicinske pomoći "Christoph 31" prevezena u bolnicu za traumatologiju u berlinskoj četvrti Marzahn. Navodno je zadobila teške ozljede glave.
Policija je izvijestila da je osmogodišnjakinja teško ozlijeđena u napadu najmanje jedne divlje životinje dok se nalazila u ograđenom prostoru s još dvoje djece i jednom zaposlenicom parka.
Nije poznato zašto je djevojčica bila u prostoru za životinje
Još nije utvrđeno zašto se djevojčica nalazila u ograđenom prostoru prije otvaranja parka za posjetitelje. Park Johannismühle uobičajeno počinje raditi u 10 sati, a napad se dogodio ranije ujutro.
Jedna od mogućnosti jest da je djevojčica sudjelovala u posebnom programu za posjetitelje. Park, naime, organizira aktivnosti u kojima posjetitelji mogu sudjelovati u poslovima njegovatelja životinja i posjetiti životinju koja im je najdraža.
Na službenoj stranici parka navodi se da posjetitelji u pratnji njegovatelja mogu izbliza upoznati odabranu životinju, bez uobičajene gužve, te doznati više o njoj iz prve ruke. Među ponuđenim aktivnostima je i hranjenje vukova.
U parku žive sivi i polarni vukovi.
Park zatvoren, zaposlenicima pružena pomoć
Park divljih životinja Johannismühle objavio je na svojim internetskim stranicama da u srijedu neće primati posjetitelje.
Jedna od zaposlenica telefonski je potvrdila zatvaranje parka za BILD, no nije željela govoriti o razlozima.
"Imam informaciju da je park danas zatvoren. O razlozima ne smijem i ne želim ništa govoriti", izjavila je.
Incident je potresao zaposlenike parka. Njegovateljima životinja, koji su nakon događaja u šoku, pruža se pomoć, a podrška je osigurana i pripadnicima hitnih službi koji su sudjelovali u intervenciji.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas