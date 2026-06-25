Hrvat rođen u Caracasu: "Ovog smo se bojali posljednjih 20 godina"

"Čitave zgrade su pale. Prizori su nevjerojatni, užasni. Rođen sam u Caracasu i nevjerojatno je da više nema nekih zgrada. To je kao da se vozite Radničkom cestom u Zagrebu i odjednom nema Eurotowera koji je oduvijek bio tu", rekao je Josip, koji je trenutačno u Zagrebu, ali čuo se s obitelji u Venezueli.