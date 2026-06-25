"Prizori su užasni"
Hrvat rođen u Caracasu: "Ovog smo se bojali posljednjih 20 godina"
Dva razorna potresa pogodila su Venezuelu, prvi magnitude 7,2 i drugi od 7,5 po Richterovoj ljestvici. Ima mrtvih i ozlijeđenih.
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Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18.04 sati po lokalnom vremenu, na dubini od 21,9 kilometara. Epicentar potresa bio je blizu glavnog grada Caracasa, a srušene su brojne zgrade i kuće.
Noviknarka portala Net.hr Katarina Dimitrijević Hrnjkaš razgovarala je s Josipom Hrgetićem, Hrvatom koji je rođen i gotovo cijeli život živio upravo u Caracasu. Danas živi na dvije adrese – u Hrvatskoj i u Venezueli te kažeda je stanje u toj zemlji užasno.
"Čitave zgrade su pale. Prizori su nevjerojatni, užasni. Rođen sam u Caracasu i nevjerojatno je da više nema nekih zgrada. To je kao da se vozite Radničkom cestom u Zagrebu i odjednom nema Eurotowera koji je oduvijek bio tu", rekao je Josip, koji je trenutačno u Zagrebu, ali čuo se s obitelji u Venezueli.
Tamo mu i dalje žive brat, nećaci, bratići, ujne i druga rodbina te mnogo prijatelja. Svi su dobro, ali štete su ogromne.
"Očekivali smo veliki potres"
"Problem je što ima jako puno favela. Kod nas u Venezueli svi misle da su inženjeri arhitekture pa na kuću od jednog kata nadograde drugi, treći i četvrti kat. A sad su se urušile čitave zgrade. No, ovo se odavno očekivalo, da će doći ovako razoran potres", govori.
Naime, kaže da su stanovnici "naviknuli" da ciklički svakih 40 godina Venezuelu pogodi novi potres.
"Posljednji veliki potres bio je 1967. Svi smo nekako znali da bi mogao doći novi razorni potres i doslovno posljednjih 20 godina nema dana da netko ne spomene da bi mogao naići jedan veliki", uvjerava Josip.
Dodaje i ovo – da osiguravateljske kuće posljednjih godina zbog toga nisu sklapale nove police osiguranja od potresa.
"Posljednjih pet godina osiguravateljske kuće samo produljuju ugovore ako je netko imao osiguranje od potresa. Nema novih polica, toliko smo svi bili uvjereni da mora doći jedan veliki potres", govori.
Na obzoru vidi još jedan veliki problem. Uvjeren je da će u početku tisuće volontera pomoći unesrećenima, ali da će problem nastati s ljudima kojima je potres uništio domove.
"Venezuelanske vlade nikad ljudima nisu pomagale kao što se u Hrvatskoj pomoglo nakon potresa u Sisku, kada su ljudima dopremljeni kontejneri za život. Mislim da se to u Venezueli neće dogoditi. Država nema snage za to i nikad do sada nisu pomagali na taj način", govori.
U tome vidi mogući veliki problem koji će se tek pojaviti nakon ovako razornog potresa.
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