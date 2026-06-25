Caracas
FOTO, VIDEO / Pogledajte kako izgleda glavni grad Venezuele nakon potresa
Dva snažna potresa pogodila su Venezuelu u blizini glavnog grada Caracasa, uzrokujući urušavanje zgrada i izlazak stanovnika na ulice.
Prvi potres magnitude 7,2, prema podacima Američkog geološkog instituta (USGS), nakon samo 39 sekundi slijedio je još snažniji potres magnitude 7,5. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, piše BBC.
Privremena predsjednica Delcy Rodríguez proglasila je izvanredno stanje te imenovala generala koji će voditi hitni odgovor na katastrofu.
USGS upozorava da su vjerojatni veliki broj žrtava i velika materijalna šteta te da je katastrofa najvjerojatnije zahvatila široko područje.
Prema procjenama USGS-a, postoji 44 posto vjerojatnosti da će broj poginulih premašiti 10.000, dok je 30 posto vjerojatnosti da će stradati više od 100.000 ljudi. Istodobno postoji i značajan rizik od klizišta te pojave likvefakcije tla.
U obraćanju naciji Rodríguez je izrazila sućut obiteljima poginulih.
Potvrdila je i da je zatvorena međunarodna zračna luka Maiquetía, glavna venezuelanska međunarodna zračna luka u blizini Caracasa, zbog ozbiljnih oštećenja.
Američki predsjednik Donald Trump poručio je da je naložio svojoj administraciji da bude spremna za brzu reakciju.
„Dva velika potresa koja su upravo pogodila narod Venezuele iznimno su snažna i iza sebe su ostavila razoran broj poginulih“, napisao je na društvenoj mreži Truth Social.
Dodao je da su Sjedinjene Američke Države spremne pomoći.
Prema izvješću agencije France-Presse, pozivajući se na ured predsjednice, nakon glavnih potresa zabilježeno je više od 20 naknadnih podrhtavanja.
Venezuelanski ministar unutarnjih poslova Diosdado Cabello ranije je na državnoj televiziji potvrdio da su se zgrade urušile u Caracasu, dok snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju napuknute, teško oštećene ili potpuno srušene objekte.
Za obalu Venezuele te otoke Arubu i Bonaire nakratko je bilo izdano upozorenje na tsunami, no ono je kasnije ukinuto.
Prema USGS-u, prvi potres magnitude 7,2 (isprva procijenjen na 7,1) imao je epicentar u saveznoj državi Yaracuy na dubini od 21,9 kilometara u 18:04 po lokalnom vremenu u srijedu.
Epicentar drugog potresa nalazio se 23 kilometra jugoistočno od grada Yumarea na dubini od oko 10 kilometara.
„To je najjači potres koji sam ikada osjetila u životu“, rekla je Nicole Kolster, novinarka i suradnica BBC Mundo.
Kolster živi na sedmom katu stambene zgrade u četvrti Los Palos Grandes u središtu Caracasa, gdje je podrhtavanje bilo iznimno snažno.
„Sve se počelo tresti, vidjela sam kako se prozori pomiču i jedino što mi je palo na pamet bilo je stati između ulaznih vrata i kamenog zida, koji mi se činio dovoljno čvrstim da me zaštiti“, ispričala je.
Ondje je ostala „prilično dugo“, sve dok nije čula susjede kako viču da svi siđu na ulicu.
„Bilo je toliko snažno da sam mislila da će se zgrada srušiti na mene“, rekla je.
Na fotografiji koju je snimio fotoreporter agencije France-Presse vidi se zgrada, za koju se vjeruje da je banka u Caracasu, potpuno pretvorena u ruševine.
Potres se osjetio i stotinama kilometara dalje u kolumbijskoj prijestolnici Bogoti, gdje su iz predostrožnosti evakuirani pojedini objekti.
Potresi su se dogodili na državni praznik u Venezueli kojim se obilježava Bitka kod Caraboba iz 1821. godine, ključna pobjeda vođe borbe za neovisnost Simóna Bolívara nad španjolskim kolonijalnim snagama.
Zbog praznika je više ljudi nego inače bilo kod kuće.
Cabello je rekao da je potres pogodio više saveznih država.
„Ovo je seizmički događaj i sve upućuje na to da je bio magnitude znatno veće od sedam“, rekao je za državnu televiziju VTV.
Dodao je da se snažno osjetio u državama Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Caracas i La Guaira.
Prema njegovim riječima, u Caracasu su najteže pogođene četvrti Los Palos Grandes i Altamira.
Te su četvrti bile među najpogođenijima i tijekom posljednjeg velikog potresa koji je 1967. pogodio glavni grad Venezuele, kada je poginulo oko 200 ljudi, a brojne zgrade bile su uništene.
Dobitnica Nobelove nagrade za mir i oporbena čelnica María Corina Machado na društvenoj mreži X poručila je:
„Moje srce, moj beskrajni zagrljaj i moje molitve uz svaki su venezuelanski dom u ovim trenucima tjeskobe.“
Tijek događaja pratimo OVDJE.
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