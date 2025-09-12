Hrvatska glasala za UN rezoluciju o budućoj palestinskoj državi, ali bez Hamasa

Angelina Katsanis / REUTERS

Hrvatska je u petak bila među 142 zemlje koje su glasale za rezoluciju koju je usvojila Opća skupština UN-a kako bi se dao novi zamah rješenju izraelsko-palestinskog sukoba s dvije države.

Podijeli

Oglas

Tekst koji su pripremile Francuska i Saudijska Arabija usvojen sa 142 glasa za, 10 protiv - uključujući Izrael i Sjedinjene Države, uz 12 suzdržanih. Jedina europska zemlja koja je bila protiv je Mađarska.

Dokument poziva na kraj rata u Gazi i pravedno, mirno i trajno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, ali i jasno osuđuje Hamas i zahtijeva da položi oružje.

„Osuđujemo napade koje je Hamas počinio 7. listopada protiv civila“ i „Hamas mora osloboditi sve taoce“ koji se drže u Gazi, navodi se u tekstu.

Izrael je, međutim, deklaraciju nazvao sramotnom.

"Izrael kategorički odbija odluku Opće skupštine UN-a" koja je "sramotna", objavio je na X-u glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova Oren Marmorstein, optuživši tu instancu da je "politički cirkus koji nema veze sa stvarnošću".

"U desecima članaka usvojene deklaracije (...) uopće se ne spominje jednostavna činjenica da je Hamas jedini odgovoran za nastavak rata svojim odbijanjem da preda taoce i položi oružje", dodao je.

Deklaracija na sedam stranica rezultat je međunarodne konferencije UN-a u srpnju o višedesetljetnom sukobu koju su organizirale Saudijska Arabija i Francuska. SAD i Izrael bojkotirali su taj događaj.

"Njujorška deklaracija" poziva na kraj rata u Gazi i pravedno, mirno i trajno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba, na temelju istinske provedbe rješenja o dvjema državama".

U kontekstu budućeg prekida vatre spominje se i raspoređivanje "privremene međunarodne stabilizacijske misije" u Gazi, pod mandatom Vijeća sigurnosti UN-a, radi zaštite stanovništva, podrška jačanju kapaciteta palestinske države i pružanja "sigurnosnih jamstava Palestini i Izraelu".

Oko tri četvrtine od 193 države članice UN-a priznaje palestinsku državu.

Slijedeći francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, nekoliko zemalja je najavilo svoju namjeru da priznaju palestinsku državu tijekom tjedna Opće skupštine UN-a, koja se otvara 22. rujna.

To se smatra dodatnim sredstvom pritiska na Izrael da okonča rat u Gazi, koji je započeo nakon napada Hamasa 7. listopada 2023., ističe agencija France presse.