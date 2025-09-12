Izrael kritizira UN-ovu rezoluciju: "Politički cirkus koji nema veze sa stvarnošću"

Mahmoud ZAYYAT / AFP

Izrael je u petak kritizirao kao "sramotnu" rezoluciju koju je usvojila Opća skupština UN-a kako bi se dao novi zamah rješenju izraelsko-palestinskog sukoba s dvije države, smatrajući je ohrabrenjem Hamasu da "nastavi rat".

Podijeli

Oglas

"Izrael kategorički odbija odluku Opće skupštine UN-a" koja je "sramotna", objavio je na X-u glasnogovornik izraelskog ministarstva vanjskih poslova Oren Marmorstein, optuživši tu instancu da je "politički cirkus koji nema veze sa stvarnošću".

"U desecima članaka usvojene deklaracije (...) uopće se ne spominje jednostavna činjenica da je Hamas jedini odgovoran za nastavak rata svojim odbijanjem da preda taoce i položi oružje", dodao je.

Također je ocijenio da "rezolucija ne favorizira mirno rješenje nego naprotiv ohrabruje Hamas da nastavi rat."