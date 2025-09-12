Intenziviranje zračnih napada i kopnenih operacija izraelske vojske u gradu Gazi tjera sve više obitelji da bježe prema južnoj Gazi, posebno u al-Mawasi.
Oglas
More šatora prekriva pješčani, pust teren u Gazi. Na prostoru od samo 9 km² nagurane su deseci tisuća ljudi koji su od krhkih najlonskih i plastičnih navlaka sagradili skloništa koja ih gotovo nimalo ne štite od surovih vremenskih uvjeta, prenosi Al Jazeerin dopisnik s lica mjesta.
Ondje nema službenih centara za podjelu pomoći, nema toaleta niti vodovodnih priključaka koji bi obiteljima osigurali osnovne usluge. Redovi mladih žena, djece i muškaraca formiraju se ispred lokalne kuhinje kako bi dobili juhu ili leću – tek toliko da prežive.
To je očajnička stvarnost, prenosi Al Jazeera. Obiteljima se govori da dođu ovamo, ali se mnogi vraćaju jer više nema mjesta koje bi im osiguralo dostojanstven život – život koji je uništen ponovljenim izraelskim naredbama za evakuaciju i masovnim bombardiranjem.
Broj poginulih u izraelskim napadima na Gazu danas i dalje raste, a medicinski izvori sada navode da je poginulo najmanje 50 ljudi. Taj broj uključuje najmanje 37 osoba ubijenih u gradu Gazi i na sjeveru opkoljenog teritorija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas