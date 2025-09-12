Oglas

Izraelski napadi

Palestinci bježe na jug Gaze, Izrael danas ubio najmanje 50 ljudi: "Očajnička stvarnost"

author
N1 Info
|
12. ruj. 2025. 17:40
Gaza
Mahmoud Issa / REUTERS

Intenziviranje zračnih napada i kopnenih operacija izraelske vojske u gradu Gazi tjera sve više obitelji da bježe prema južnoj Gazi, posebno u al-Mawasi.

Oglas

More šatora prekriva pješčani, pust teren u Gazi. Na prostoru od samo 9 km² nagurane su deseci tisuća ljudi koji su od krhkih najlonskih i plastičnih navlaka sagradili skloništa koja ih gotovo nimalo ne štite od surovih vremenskih uvjeta, prenosi Al Jazeerin dopisnik s lica mjesta.

Ondje nema službenih centara za podjelu pomoći, nema toaleta niti vodovodnih priključaka koji bi obiteljima osigurali osnovne usluge. Redovi mladih žena, djece i muškaraca formiraju se ispred lokalne kuhinje kako bi dobili juhu ili leću – tek toliko da prežive.

To je očajnička stvarnost, prenosi Al Jazeera. Obiteljima se govori da dođu ovamo, ali se mnogi vraćaju jer više nema mjesta koje bi im osiguralo dostojanstven život – život koji je uništen ponovljenim izraelskim naredbama za evakuaciju i masovnim bombardiranjem.

Broj poginulih u izraelskim napadima na Gazu danas i dalje raste, a medicinski izvori sada navode da je poginulo najmanje 50 ljudi. Taj broj uključuje najmanje 37 osoba ubijenih u gradu Gazi i na sjeveru opkoljenog teritorija.

Teme
al-mawasi gaza izrael palestina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ