Satelitske snimke otkrivaju katastrofalno razaranje Gaze: 78% zgrada oštećeno ili uništeno

U tjednima otkako je Izrael najavio planove za preuzimanje grada Gaze, izraelska vojska uništila je ili oštetila više od 1.800 zgrada u gradu i oko njega, pokazala je analiza CNN-a.
Satelitske snimke tvrtke Planet Labs snimljene 5. rujna pokazuju razmjere rušenja, uglavnom stambenih zgrada, u usporedbi sa snimkama od 9. kolovoza, dan nakon što je Izrael odobrio svoju novu ofenzivu, donosi analizu CNN.
Većina razaranja čini se koncentriranom u četvrti Zeitoun, južno od središta grada. Početkom rujna izraelska vojska povukla se iz tog kvarta i digla u zrak školu koju je koristila kao bazu. Između 9. i 17. kolovoza izraelska je vojska također srušila dijelove četvrti Al-Tuffah u istočnom dijelu grada Gaze, gdje su utočište pronašle tisuće raseljenih Palestinaca.
Sjeverno od grada Gaze, u Jabaliji, izraelska je vojska također sravnila više od 750 zgrada, prema analizi CNN-a.
Pola tuceta satelitskih snimki snimljenih između 9. kolovoza i 5. rujna također pokazuje da je veliku većinu razaranja izazvala ne zračna bombardiranja ili borbe, već sustavna rušenja “blok po blok” koja izraelska vojska provodi bagerima i rovokopačima.
Snimka od 19. kolovoza prikazuje izraelske rovokopače i buldožere kako ruše zgrade u Zeitounu. Dvadeset i četiri sata kasnije, druga snimka prikazuje ih 300 metara dalje u susjedstvu, iza sebe ostavljajući još 26 srušenih zgrada i tragove teške mehanizacije koji su postali zaštitni znak pejzaža Gaze.
Dana 25. kolovoza vidljivo je najmanje 16 rovokopača u bazi IDF-a u Zeitounu, a rušenja su u tijeku u neposrednoj blizini. No i prije nego što je izraelsko sigurnosno vijeće objavilo planove za ofenzivu na grad Gazu, razaranje je već bilo vidljivo i golemo.
U utorak je izraelska vojska naredila svim palestinskim civilima da napuste grad Gazu i “sve njegove četvrti” uoči proširene vojne ofenzive, što je potaknulo široko rasprostranjeni strah od još goreg scenarija.
Palestinci u Gazi suočavaju se s daljnjim masovnim raseljavanjem u isto vrijeme dok se kroz gusto naseljeni grad šire uvjeti gladi. Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk upozorio je da bi izraelska eskalacija u gradu Gazi dovela do “još masovnijeg prisilnog raseljavanja, više ubijanja, više nepodnošljive patnje, besmislenog uništavanja i zločina zvjerske okrutnosti”.
Najnovija sveobuhvatna procjena UN-a o šteti utvrdila je da je oko 78% zgrada u Pojasu Gaze oštećeno ili uništeno.
