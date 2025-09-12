Oglas

Izraelsko preuzimanje

Satelitske snimke otkrivaju katastrofalno razaranje Gaze: 78% zgrada oštećeno ili uništeno

author
Hina
|
12. ruj. 2025. 19:21
Pojas Gaze
Ebrahim Hajjaj / REUTERS

U tjednima otkako je Izrael najavio planove za preuzimanje grada Gaze, izraelska vojska uništila je ili oštetila više od 1.800 zgrada u gradu i oko njega, pokazala je analiza CNN-a.

Satelitske snimke tvrtke Planet Labs snimljene 5. rujna pokazuju razmjere rušenja, uglavnom stambenih zgrada, u usporedbi sa snimkama od 9. kolovoza, dan nakon što je Izrael odobrio svoju novu ofenzivu, donosi analizu CNN.

Većina razaranja čini se koncentriranom u četvrti Zeitoun, južno od središta grada. Početkom rujna izraelska vojska povukla se iz tog kvarta i digla u zrak školu koju je koristila kao bazu. Između 9. i 17. kolovoza izraelska je vojska također srušila dijelove četvrti Al-Tuffah u istočnom dijelu grada Gaze, gdje su utočište pronašle tisuće raseljenih Palestinaca.

Sjeverno od grada Gaze, u Jabaliji, izraelska je vojska također sravnila više od 750 zgrada, prema analizi CNN-a.

Pola tuceta satelitskih snimki snimljenih između 9. kolovoza i 5. rujna također pokazuje da je veliku većinu razaranja izazvala ne zračna bombardiranja ili borbe, već sustavna rušenja “blok po blok” koja izraelska vojska provodi bagerima i rovokopačima.

Snimka od 19. kolovoza prikazuje izraelske rovokopače i buldožere kako ruše zgrade u Zeitounu. Dvadeset i četiri sata kasnije, druga snimka prikazuje ih 300 metara dalje u susjedstvu, iza sebe ostavljajući još 26 srušenih zgrada i tragove teške mehanizacije koji su postali zaštitni znak pejzaža Gaze.

Dana 25. kolovoza vidljivo je najmanje 16 rovokopača u bazi IDF-a u Zeitounu, a rušenja su u tijeku u neposrednoj blizini. No i prije nego što je izraelsko sigurnosno vijeće objavilo planove za ofenzivu na grad Gazu, razaranje je već bilo vidljivo i golemo.

Planet Labs PBC; CNN analysis of satellite imagery; CNN reporting
CNN / Thomas Bordeaux and Lou Robinson

U utorak je izraelska vojska naredila svim palestinskim civilima da napuste grad Gazu i “sve njegove četvrti” uoči proširene vojne ofenzive, što je potaknulo široko rasprostranjeni strah od još goreg scenarija.

Izrael inzistira da je zauzimanje grada Gaze ključno za poraz Hamasa te navodi da njegova vojska cilja pripadnike te militantne skupine i “terorističku infrastrukturu” u područjima uključujući Zeitoun i Jabaliju. Izrael sada tvrdi da kontrolira oko 40% najvećeg grada u Pojasu Gaze.

Palestinci u Gazi suočavaju se s daljnjim masovnim raseljavanjem u isto vrijeme dok se kroz gusto naseljeni grad šire uvjeti gladi. Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Türk upozorio je da bi izraelska eskalacija u gradu Gazi dovela do “još masovnijeg prisilnog raseljavanja, više ubijanja, više nepodnošljive patnje, besmislenog uništavanja i zločina zvjerske okrutnosti”.

Najnovija sveobuhvatna procjena UN-a o šteti utvrdila je da je oko 78% zgrada u Pojasu Gaze oštećeno ili uništeno.

gaza genocid u gazi hamas izrael izrael blokira humanitarnu pomoć palestina zionizam

