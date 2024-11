Hrvoje Klasić: Trumpovo biračko tijelo je kao sekta, a mesijanstvo koje si on pripisuje nije neko otkrivenje

Podijeli :

Povjesničar Hrvoje Klasić gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišić s kojim je komentirao američke predsjedničke izbore na kojima je jutros pobjedu proglasio Donald Trump.

“Njegovo biračko tijelo je kao sekta”

“Donald Trump nikoga nije iznenadio posebno govorom i retorikom. Mesijanstvo koje si pripisuje nije neko otkrivenje. Njega se prikazuje kao nekoga tko donosi revoluciju i reformirat će društvo na razne načine. Zato koristi Boga u govoru. Kad se pogleda tko je iza cijele kampanje i tko su mu najveći podupiratelji, brojne evangeličke zajednice, svakako doprinose takvom prikazu Trumpa. Njegovo biračko tijelo je kao sekta, ne slušaju znanost vrlo često, ne uvažavaju činjenice i teško se boriti protiv nekog takvog. Na taj način je pobijedio 2016. i od tog trenutka živimo u takvom svijetu”, izjavio je Klasić. Trumpov pobjednički govor: Želim zahvaliti američkom narodu što sam izabran za 47. predsjednika

Osvrćući se na Trumpovo obraćanje, Klasić je izjavio kako smata da je Trump trenutno u euforiji te kako nije baš riječ o “najvećoj izbornoj pobijedi ikada.”

“On to više govori iz perspektive da se govorilo da će biti usko i da će se morati dodatno prebrojavati. On je sad u euforiji. Nije ovo najveća pobjeda ali je velika te se posložio i Zastupnički dom i Senat. Nakon dugo vremena predsjednik će imati sve poluge moći u svojim rukama. Vidjet ćemo što će on učiniti, hoće li reterirati jer neke stvari koje je najavio je nemoguće ostvariti. Kako će on deportirati 20 milijuna ljudi i kako će on riješiti pitanje Ukrajine? On je dobio veliku podršku hispanskih, muslimanskih i arapskih glasača i morat će voditi o tome računa”, dodao je Klasić.

