Multipli mijelom oblik je raka krvi koji zahvaća koštanu srž i proizvodnju krvnih stanica. Prema Njemačkoj pomoći oboljelima od raka (German Cancer Aid), bolest uzrokuje abnormalne promjene plazma-stanica, koje su dio imunološkog sustava. Točan uzrok bolesti i dalje nije poznat, iako je starija životna dob jedan od čimbenika rizika. Među čestim simptomima i komplikacijama su bolovi u leđima, anemija i oštećenje bubrega.