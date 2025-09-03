I Emirati podvlače crtu: Izraelska aneksija Zapadne obale bila bi "crvena linija"

Smotrich, koji ujedno nadzire tijelo Ministarstva obrane zaduženo za odobravanje izgradnje naselja, predstavio je plan na konferenciji za novinare u Zapadnom Jeruzalemu. Karta koju je prikazao pokazivala je da bi Izrael preuzeo gotovo čitavu Zapadnu obalu, izostavljajući samo šest većih palestinskih gradova, uključujući Ramallah i Nablus.