I Emirati podvlače crtu: Izraelska aneksija Zapadne obale bila bi "crvena linija"

Izraelski krajnje desničarski ministar financija Bezalel Smotrich predstavio je plan prema kojem bi Izrael anektirao gotovo cijelu okupiranu Zapadnu obalu, pozivajući premijera Netanyahua da ga odobri.
Smotrich, koji ujedno nadzire tijelo Ministarstva obrane zaduženo za odobravanje izgradnje naselja, predstavio je plan na konferenciji za novinare u Zapadnom Jeruzalemu. Karta koju je prikazao pokazivala je da bi Izrael preuzeo gotovo čitavu Zapadnu obalu, izostavljajući samo šest većih palestinskih gradova, uključujući Ramallah i Nablus.
Smotrich je rekao da želi pod izraelski suverenitet dovesti “maksimalan teritorij i minimalno [palestinsko] stanovništvo”, pozivajući Netanyahua da to podrži.
"Cilj suvereniteta je jednom zauvijek ukloniti palestinsku državu s dnevnog reda", rekao je Smotrich, koji i sam živi u ilegalnom naselju na okupiranom području.
Smotrich, vođa naseljenika, već dugo zagovara aneksiju Zapadne obale, koju je Izrael zauzeo u ratu na Bliskom istoku 1967. godine i koja je među teritorijima koje Palestinci traže za buduću neovisnu državu.
Ured premijera Netanyahua u srijedu nije odmah odgovorio na upit o stavu premijera po ovom pitanju.
Ipak, nejasno je kakvi bi mogli biti konkretni potezi Netanyahujeve vlade, što bi vjerojatno podrazumijevalo dugotrajan zakonodavni proces.
Svaki korak prema aneksiji vjerojatno bi izazvao široku osudu arapskih i zapadnih zemalja. Nejasno je kakav je stav američkog predsjednika Donalda Trumpa o ovom pitanju.
Govoreći nakon Smotrichovih izjava, dužnosnik Ujedinjenih Arapskih Emirata rekao je da bi izraelska aneksija Zapadne obale bila “crvena linija” za UAE, koji su uspostavili službene veze s Izraelom 2020. godine uz američko posredovanje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
