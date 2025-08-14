POKOP IDEJE PALESTINE
VIDEO / Smotrich: Izrael odobrio izgradnju 3400 kuća na Zapadnoj Obali
Izraelski krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich najavio je u četvrtak početak radova na dugo planiranom naselju koje bi presjeklo Zapadnu obalu i odsjeklo je od istočnog Jeruzalema, što bi, prema njegovu uredu, „pokopalo“ ideju palestinske države.
Palestinska vlada, saveznici i aktivističke skupine osudili su taj plan, nazvavši ga nezakonitim i upozorivši da bi fragmentacija teritorija uništila mirovne planove za regiju.
Govoreći u četvrtak na mjestu planiranog naselja u Maale Adumimu, Smotrich, i sam naseljenik, izjavio je da su se premijer Benjamin Netanyahu i američki predsjednik Donald Trump složili s oživljavanjem E1 projekta, iako izravne potvrde od njih nije bilo.
„Svatko tko danas u svijetu pokušava priznati palestinsku državu, dobit će naš odgovor na terenu. Ne dokumentima, odlukama ili izjavama, nego činjenicama. Činjenicama kuća, činjenicama četvrti“, rekao je Smotrich.
Na pitanje o njegovim izjavama, glasnogovornik američkog State Departmenta poručio je: „Stabilna Zapadna obala održava sigurnost Izraela i u skladu je s ciljem ove administracije da se postigne mir u regiji“, dodavši da se novinare upućuje na izraelsku vladu za dodatne informacije.
Naglasio je da je Washington trenutačno primarno fokusiran na okončanje rata u Gazi.
Ujedinjeni narodi pozvali su Izrael da preokrene odluku o početku radova na naselju.
„To bi ugasilo izglede za rješenje s dvije države“, rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric novinarima. „Naselja su protivna međunarodnom pravu… (i) dodatno učvršćuju okupaciju.“
Maale Adumim
Izrael je zamrznuo planove izgradnje u Maale Adumimu 2012., a ponovno i nakon njihova oživljavanja 2020., uslijed prigovora SAD-a, europskih saveznika i drugih sila koje su projekt smatrale prijetnjom bilo kakvom budućem mirovnom sporazumu s Palestincima.
Ponovno pokretanje projekta moglo bi dodatno izolirati Izrael, koji je već vidio kako ga neki zapadni saveznici osuđuju zbog vojne ofenzive u Gazi te najavljuju mogućnost priznavanja palestinske države.
"Pokop ideje palestinske države"
Palestinci strahuju da će izgradnja naselja na Zapadnoj obali – koja se naglo pojačala od Hamasovog napada na Izrael 2023. godine, što je dovelo do rata u Gazi – uništiti svaku šansu da u tom području izgrade vlastitu državu.
U priopćenju naslovljenom „Pokopavanje ideje palestinske države“, glasnogovornik Smotricha naveo je da je ministar odobrio plan izgradnje 3.401 kuće za izraelske naseljenike između postojećeg naselja na Zapadnoj obali i Jeruzalema.
Međunarodna zajednica vrši pritisak na SAD
U Maale Adumimu, Smotrich – ultranacionalist iz vladajuće desne koalicije koji se dugo zalaže za izraelski suverenitet nad Zapadnom obalom – rekao je Reutersu da će plan stupiti na snagu u srijedu.
Organizacija Breaking the Silence, izraelska skupina za ljudska prava koju su osnovali bivši izraelski vojnici, ocijenila je da će to što naziva otimačinom zemlje „ne samo dodatno fragmentirati palestinski teritorij, nego i dodatno učvrstiti aparthejd“.
Nabil Abu Rudeineh, glasnogovornik palestinskog predsjednika, pozvao je Sjedinjene Države da izvrše pritisak na Izrael kako bi zaustavio izgradnju naselja.
