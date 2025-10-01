Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) službeno je potvrdila opasnu situaciju u nuklearnoj elektrani Zaporižje (NE) koja je deset dana bez glavnog izvora energije zbog djelovanja ruskih snaga.
Oglas
Rizik od topljenja nuklearnog goriva
Kako je agencija IAEA izvijestila, elektrana, smještena na okupiranom teritoriju, trenutno radi isključivo na rezervnim dizelskim generatorima, a očekuje se da će postojeće zalihe goriva trajati 10 dana.
Glavni direktor IAEA-e Rafael Mariano Grossi naglasio je da su takvi uvjeti nestabilni u smislu nuklearne sigurnosti, jer bi potpuni gubitak rezervnog napajanja mogao dovesti do rizika od topljenja nuklearnog goriva u NE, javlja Ukrajinska Pravda.
It is now the seventh day – something that has never happened before – of an emergency situation at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. Because of Russian shelling, the plant has been cut off from power, disconnected from the electrical grid, and is being supplied with… pic.twitter.com/hUSusfgVjy— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 30, 2025
23. rujna isključen zadnji dalekovod
23. rujna u 16:56 isključen je jedini dalekovod koji opskrbljuje NE Zaporižje iz ukrajinske elektroenergetske mreže. Ovaj prekid struje deseti je otkako su elektranu okupirale ruske snage.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha izjavio je da Rusija pokušava dobiti podršku IAEA-e u svojim nastojanjima da preuzme kontrolu nad elektranom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas