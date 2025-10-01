Oglas

IAEA: Opasna situacija u najvećoj nuklearnoj elektrani u Europi, goriva ima za 10 dana

N1 Info
01. lis. 2025. 19:52
Nuklearna elektrana
Anatolii Stepanov / AFP

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) službeno je potvrdila opasnu situaciju u nuklearnoj elektrani Zaporižje (NE) koja je deset dana bez glavnog izvora energije zbog djelovanja ruskih snaga.

Rizik od topljenja nuklearnog goriva

Kako je agencija IAEA izvijestila, elektrana, smještena na okupiranom teritoriju, trenutno radi isključivo na rezervnim dizelskim generatorima, a očekuje se da će postojeće zalihe goriva trajati 10 dana.

Glavni direktor IAEA-e Rafael Mariano Grossi naglasio je da su takvi uvjeti nestabilni u smislu nuklearne sigurnosti, jer bi potpuni gubitak rezervnog napajanja mogao dovesti do rizika od topljenja nuklearnog goriva u NE, javlja Ukrajinska Pravda.

23. rujna isključen zadnji dalekovod

23. rujna u 16:56 isključen je jedini dalekovod koji opskrbljuje NE Zaporižje iz ukrajinske elektroenergetske mreže. Ovaj prekid struje deseti je otkako su elektranu okupirale ruske snage.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha izjavio je da Rusija pokušava dobiti podršku IAEA-e u svojim nastojanjima da preuzme kontrolu nad elektranom.

IAEA nuklearna elektrana nuklearno gorivo ukrajina zaporižje

