Incident na Sveučilištu De Montfort: Muškarac u 20-ima izboden nasmrt

Hitna medicinska služba East Midlands, pak, priopćila je da je u utorak u 17:03 po GMT-u zaprimila poziv na adresu u Leicesteru. Glasnogovornik je rekao:

„Pozivatelj je prijavio medicinski hitan slučaj. Poslali smo bolničara u vozilu hitne pomoći, tri vozila hitne pomoći s osobljem, a na terenu je bio i pripadnik zračne hitne pomoći. Jednog pacijenta prevezli smo u Kraljevsku bolnicu u Leicesteru", prenosi BBC.