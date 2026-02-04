u središtu leicestera
Incident na Sveučilištu De Montfort: Muškarac u 20-ima izboden nasmrt
Policija je zatvorila nekoliko cesta u središtu Leicestera nakon dojava o incidentu na kampusu Sveučilišta De Montfort, izvještava Press Association. Naknadno je policija Leicestershirea potvrdila da je u tijeku istraga ubojstva nakon što je muškarac u dvadesetim godinama smrtno izboden u blizini središta grada.
Na sveučilišnom kampusu u okrugu Leicestershire dogodio se „vrlo ozbiljan incident".
Policija Leicestershirea potvrdila je da je od oko 18 sati u utorak navečer zatvoren veći broj cesta, uključujući Oxford Street, Grange Street i okolne ulice.
Glasnogovornik policije izjavio je u srijedu ujutro da zasad ne mogu potvrditi nikakve pojedinosti o incidentu, prenosi SkyNews.
Sveučilište pruža podršku studentima i zaposlenicima koji su svjedočili incidentu
Sveučilište De Montfort objavilo je priopćenje o incidentu na svom kampusu.
Navodi se da sveučilište pruža podršku studentima i zaposlenicima koji su svjedočili onome što se dogodilo, bez potvrđivanja prirode incidenta.
U priopćenju je glasnogovornik sveučilišta rekao:
„Svjesni smo vrlo ozbiljnog incidenta na našem kampusu. Surađujemo s policijom Leicestershirea koja je pokrenula hitnu istragu.
Naše misli su sa svima koji su pogođeni onime što se dogodilo. Pružamo izravnu podršku studentima i zaposlenicima koji su svjedočili incidentu.”
Jedna osoba prevezena u bolnicu, priopćila hitna pomoć
Hitna medicinska služba East Midlands, pak, priopćila je da je u utorak u 17:03 po GMT-u zaprimila poziv na adresu u Leicesteru. Glasnogovornik je rekao:
„Pozivatelj je prijavio medicinski hitan slučaj. Poslali smo bolničara u vozilu hitne pomoći, tri vozila hitne pomoći s osobljem, a na terenu je bio i pripadnik zračne hitne pomoći. Jednog pacijenta prevezli smo u Kraljevsku bolnicu u Leicesteru", prenosi BBC.
Zastupnica iz Leicestera i ministrica u vladi poručila da su njezine misli s pogođenima događajem
Liz Kendall, zastupnica Leicester Westa, objavila je na svojoj Facebook stranici da su njezine misli s onima koji su pogođeni događajem na Sveučilištu De Montfort.
Kendall, koja je ujedno i ministrica za znanost, inovacije i tehnologiju u laburističkoj vladi, rekla je da je „svjesna“ „ozbiljnog incidenta“ koji se dogodio jučer.
Dodala je: „Policijski kordon i jutros je još uvijek na snazi. Trenutačno nema dodatnih informacija i pozivam sve da se suzdrže od nagađanja dok istraga traje.”
Ponovila je raniju izjavu Sveučilišta De Montfort da pruža podršku studentima i zaposlenicima koji su svjedočili onome što se dogodilo.
„Moje misli su s onima koje je ovo što se dogodilo pogodilo”, dodala je, a prenosi SkyNews.
Policija potvrdila da je ubojstvo u pitanju
Policija Leicestershirea potvrdila je da je u tijeku istraga ubojstva nakon što je muškarac u dvadesetim godinama smrtno izboden u blizini središta grada.
Policija je pozvana nešto nakon 17:00 sati po GMT-u u utorak, nakon dojave da se muškarac srušio u Oxford Streetu, u blizini raskrižja s Bonners Laneom.
Muškarac je nedugo potom preminuo u bolnici.
Osamnaestogodišnji mladić uhićen je zbog sumnje na ubojstvo te se trenutačno nalazi u policijskom pritvoru.
