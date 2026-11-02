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Objavljen službeni program ispraćaja Miše Kovača, Hajduk dijeli ulaznice
HNK Hajduk, KNH Torcida Split i Hrvatska glazbena unija organiziraju ispraćaj Mate Miše Kovača koji će se održati u utorak, 3. studenoga na stadionu Poljud. Ispraćaj pratite uživo na N1 televiziji i portalu N1info.
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Ulaz na stadion moguć je isključivo uz predočenje ulaznice. Besplatne ulaznice za sve tribine dostupne su za preuzimanje na linku hajduk.ulaznice.hr, a moguće ih je preuzeti i u svim Fan shopovima Hajduka (Split, Makarska i Zadar), piše Hajduk.
Nakon što se preuzmu sve dostupne ulaznice, javnost će biti obaviještena i ulaznice više neće biti dostupne za preuzimanje. Vrata stadiona otvaraju se u 16 sati, a službeni glazbeni ispraćaj na kojem će nastupiti glazbenici i prijatelji Miše Kovača počinje u 17:00, dodaje se.
Članovi redarske službe uz potporu policijskih službenika uspostavit će zone ograničenog kretanja i parkiranja:
- Od 10 sati u ulici VIII. mediteranskih igara-kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“, te na raskrižju ulice VIII. mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela,
- Od 13 sati u ulici Zrinsko-frankopanska - od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te u ulici Put Supavla - od raskrižja s - ulicom Put Brodarice(osim vozila žurnih službi, HV, stanara, javnog prijevoza i vozila s propusnicom).
Molimo sve posjetitelje da dođu ranije, a oni koji neće biti u mogućnosti prisustvovati događaju, prijenos uživo će moći pratiti na HDTV-u, nacionalnim TV kućama te HR2 Hrvatskog radija.
Svi medijski djelatnici te fotoreporteri svoje jednokratne akreditacije mogu zatražiti slanjem emaila na: [email protected] najkasnije do utorka, u 12 sati, dodaju iz Hajduka.
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