Institut za rat: Kremlj se priprema za još jedan krug mobilizacije

Institut za proučavanje rata objavio je u svojem najnovijem izvještaju da će nastavak tajne mobilizacije i priprema za novi val mobilizacije vjerojatno pogoršati ukupnu kvalitetu ruskih trupa koje se šalju u borbu u Ukrajini.

“To će vjerojatno dovesti do još niže kvalitete obuke za mobilizirane novake i ročnike jer su kapaciteti za obuku preniski”, izvijestio je ISW.

Ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba upozorio je da bi zamrzavanje sukoba u Ukrajini Rusija mogla iskoristiti u svoju korist i protiv Europe. Kako prenosi Europejska pravda, Kuleba je to izjavio u video obraćanju sudionicima kongresa Paneuropske unije povodom 100. godišnjice organizacije u Beču.

“Trebamo pobjedu, a ne remi. Ako sada dopustimo Rusiji da predahne, Putin će pretvoriti zamrznuti sukob u ogromnu tempiranu bombu u srcu Europe, spremnu za eksploziju u svakom trenutku”, rekao je. “Moskva nije promijenila svoj ultimativni ton i sada nije spremna za ozbiljne pregovore. Daju izjave s ciljem da stvore dojam da su spremni za pregovore, ali ovo je samo dimna zavjesa za nastavak agresije. To nikoga ne treba zavarati”, dodao je.

#Russian officials are preparing for further covert mobilization efforts even as the fall #conscription cycle is underway, likely further flooding the already overburdened Russian force generation apparatus.https://t.co/TXfX9t71ft pic.twitter.com/E4aKmzGWjI