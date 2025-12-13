Najmanje petero ubijenih u napadu na Gazu, IDF ubio zapovjednika Hamasa?

Izraelska vojska rekla je u subotu da je ubila visokorangiranog zapovjednika u Pojasu Gaze koji je radio na obnovi kapaciteta i proizvodnje oružja palestinske milicije.
Oglas
Raed Saed
Izraelski mediji Times of Israel i ynet izvijestili su da je Raed Saed bio visoki zapovjednik palestinske militantne organizacije koji je bio meta zračnog napada u Pojasu Gaze.
Saad je navodno bio glavi planer terorističkog napada 7. listopada 2023. godine, na jugu Izraela, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a više od 250 ih je oteto i odvedeno u Pojas Gaze.
Prema izvoru iz hitne pomoći i službi hitne pomoći u Gazi, u napadu je ranjeno i više od 25 ljudi.
"Očito kršenje sporazuma"
Hamas tvrdi da napad predstavlja „očito kršenje“ sporazuma o prekidu vatre u Gazi, postignutog uz posredovanje SAD-a, koji je stupio na snagu u listopadu.
„Ovaj zločin ponovno potvrđuje da [izraelska] okupacija namjerno nastoji potkopati i sabotirati sporazum o prekidu vatre kroz eskalirajuća i kontinuirana kršenja“, rekao je Hamas u izjavi podijeljenoj na Telegramu, a prenosi Al Jazeera.
Hamas je pozvao posrednike sporazuma o prekidu vatre i zemlje jamce da odmah poduzmu mjere „kako bi obuzdali“ Izrael, za koji je rekao da „ne poštuje svoje obveze prema sporazumu i nastoji ga potkopati i uništiti“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas