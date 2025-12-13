Oglas

"očito kršenje primirja"

Najmanje petero ubijenih u napadu na Gazu, IDF ubio zapovjednika Hamasa?

Hina , N1 Info
13. pro. 2025. 17:17
napad na grad gazu
DAWOUD ABU ALKAS / REUTERS

Izraelska vojska rekla je u subotu da je ubila visokorangiranog zapovjednika u Pojasu Gaze koji je radio na obnovi kapaciteta i proizvodnje oružja palestinske milicije.

Raed Saed

Izraelski mediji Times of Israel i ynet izvijestili su da je Raed Saed bio visoki zapovjednik palestinske militantne organizacije koji je bio meta zračnog napada u Pojasu Gaze.

Saad je navodno bio glavi planer terorističkog napada 7. listopada 2023. godine, na jugu Izraela, u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a više od 250 ih je oteto i odvedeno u Pojas Gaze.

Prema izvoru iz hitne pomoći i službi hitne pomoći u Gazi, u napadu je ranjeno i više od 25 ljudi.

"Očito kršenje sporazuma"

Hamas tvrdi da napad predstavlja „očito kršenje“ sporazuma o prekidu vatre u Gazi, postignutog uz posredovanje SAD-a, koji je stupio na snagu u listopadu.

„Ovaj zločin ponovno potvrđuje da [izraelska] okupacija namjerno nastoji potkopati i sabotirati sporazum o prekidu vatre kroz eskalirajuća i kontinuirana kršenja“, rekao je Hamas u izjavi podijeljenoj na Telegramu, a prenosi Al Jazeera.

Hamas je pozvao posrednike sporazuma o prekidu vatre i zemlje jamce da odmah poduzmu mjere „kako bi obuzdali“ Izrael, za koji je rekao da „ne poštuje svoje obveze prema sporazumu i nastoji ga potkopati i uništiti“.

Teme
gaza hamas kršenje primirja u gazi napad na gazu raed saed

