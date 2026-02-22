Iran dao naslutiti da je spreman na ustupke po pitanju nuklearnog programa

No ovo je prvi puta, prenosi Reuters, da Iran nudi nove ustupke otkad su njihovi pregovori okončani prošli tjedan, kad se doimalo da se dvije strane udaljuju i da je vojni sukob sve izvjesniji. Analitičari kažu da ovaj potez daje naslutiti da Teheran pokušava održati diplomaciju živom te odbiti žestoki američki napad.